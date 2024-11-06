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Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı
Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet genel müdürlüğü (egm)

Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı

15:17 06.11.2024 (güncellendi: 15:18 06.11.2024)
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Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
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