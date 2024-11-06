https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/emniyetten-aciklama-8-ilde-guvenlik-kuvvetlerine-tas-atan-fiziki-saldirida-bulunan-140-kisi-1090100074.html
Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı
Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:17+0300
2024-11-06T15:17+0300
2024-11-06T15:18+0300
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet genel müdürlüğü (egm)
Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı
15:17 06.11.2024 (güncellendi: 15:18 06.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.