Emniyetten açıklama: 8 ilde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan 140 kişi yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.