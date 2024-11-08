https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abdde-z-kusagi-secmenlerinin-imza-atma-becerisinden-yoksun-oldugu-ortaya-cikti-kufur-1090197819.html

ABD'de 'Z Kuşağı' seçmenlerinin imza atma becerisinden yoksun olduğu ortaya çıktı: 'Küfür etmeyeceklerini bilmiyorlar'

ABD'de 'Z Kuşağı' seçmenlerinin imza atma becerisinden yoksun olduğu ortaya çıktı: 'Küfür etmeyeceklerini bilmiyorlar'

Sputnik Türkiye

Washington Post'un yaptığı bir habere göre ABD' eyaleti olan Nevada'da binlerce seçim pusulası imzaların uyuşmaması nedeniyle reddedildi. Yetkililer ise... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T16:59+0300

2024-11-08T16:59+0300

2024-11-08T16:59+0300

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z kuşağı

seçim

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harris poll

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Nevada genelinde postayla gönderilen 13 binden fazla oy pusulası, seçmenlerin imzalarının ehliyetlerinde kayıtlı olan imzalar ile eşleşmemesi nedeniyle reddedilmişti. Yapılan açıklamada reddedilen oyların neredeyse tamamının pandemi sırasında reşit olan ve el yazısı yerine elektronik yazmaya alışmış 'Z Kuşağı' olduğu ifade edildi.Nevada Eyalet Sekreteri Francisco Aguilar demeçte, 'el yazısı ile mücadele eden Z Kuşağı seçmenlerinin oy sayımını yavaşlatabileceğini' söyledi.Aguilar açıklamasında, “Bu çoğunlukla gençlerin bugünlerde imzalarının olmadığı gerçeğiyle bağlantılı. Otomatik seçmen kaydı süreciyle oy kullanmak üzere kayıt yaptırdıklarında, Motorlu Taşıtlar Dairesi'de dijital bir defter imzalamıştılar ve bu onların ehliyet imzası olmuştu" dedi.Seçim günü arifesinde Clark ilçesinde 11 bin 300'den fazla, Washoe ilçesinde ise bin 800'den fazla posta ile gönderilen oy pusulasının imzasının düzeltilmesi gerekmişti. Eyalet idaresi tarafından yapılan açıklamada, posta ile gönderilen oy pusulalarını işlemeye devam ettikçe bu rakamların artmasının beklendiği aktarıldı.Nevada'da reddedilen oy pusulası sayısının önceki seçim dönemlerine kıyasla çok daha fazla olduğunu belirten Aguilar, reddedilenlerin oy pusulalarının sayılması için 12 Kasım'a kadar doğrulama yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.ABD genelinde pek çok okul, teknolojinin yükselişiyle birlikte öğrencilere bitişik eğik el yazısı öğretmeyi bırakmıştı. 50 eyaletten sadece 24'ü el yazısının okullarda öğretilmesini zorunlu kılıyor.Aguilar bunun seçimlerin sonucunu etkileyebileceğinden endişe ettiği açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Büyük ölçekli bir sorun'VoteAmerica'nın kurucusu seçim aktivisti Debra Cleaver, imzalara olan bu bağımlılığın modasının geçtiğini belirterek benzersiz tanımlayıcılar olarak doğum tarihleri ve kısmi sosyal güvenlik numaralarının kullanılması gibi alternatifler önerdi.Kaliforniya'da el yazısı uyuşmazlıkları nedeniyle oy pusulalarının yüzde 3'ünden fazlasının reddedildiğini ve bunun da sıkı yarışlarda sonuçları etkileyebileceğini belirten Cleaver, "Bu büyük ölçekli bir sorun” uyarısında bulundu.Cleaver açıklamasında bu sürecin giderek daha da kullanışsız hale geldiğini belirterek, "Vergilerimizi elektronik imzalarla veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev satın aldığınızda da elektronik imza kullanıyorsunuz" diyerek söz konusu imza uygulamasının modasının geçtiğini öne sürdü.'Küfür etmemeleri gerektiği bilmiyorlar'Karantina ve COVID-19 kısıtlamaları çerçevesinde ve sonrasında öğrenciler, öğrenci hayatı yaşamayı büyük ölçüde kaçırmıştırlar. Mezunlar sınıflarına sunum yapmayı ya da iş deneyimi edinmeyi kaçırırken, iş dünyasıyla ilgili hayati dersler kayboldu ve bunun yerine Zoom'da öğrenmeye mahkum edilmişti.İşverenler yeni işe aldıkları kişilerin, iş arkadaşları ya da müşterilerle nasıl etkileşim kuracaklarını bilmediklerinden, farklı görüşlere sahip insanlarla çalışma becerilerine sahip olmadıklarından ve ne giyecekleri ile küfür etmeyecekleri gibi temel ofis görgü kuralları hakkında bilgi sahibi olmadıklarından şikayet ettikleri dile getirildi.Z Kuşağının kendi eksikliklerinin hiçbirinin farkında olmadığı ifade edilirken pazar araştırma ve analiz şirketi olan Harris Poll tarafından Fortune için özel olarak derlenen veriler, Z Kuşağı çalışanlarının yüzde 65'inin iş arkadaşlarıyla ne konuşacaklarını bilmediklerini itiraf ettiklerini göstermişti. Bu durumun, pandemi sonrası işgücüne katılan genç personel için daha da arttığıı tespit edilmişti. COVID dönemi neslinin, pandemiden önce çalışanlara kıyasla iş arkadaşlarıyla sohbet etmekte zorlanma olasılığı iki kat daha fazla olduğu belirtilmişti.Yine iş hayatına adapte olamayan gençlerin işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti. Öyle ki, bazı işyerlerinin toplantılarda nasıl konuşulacağına dair dersler de dahil olmak üzere görgü kuralları dersleri ve sosyal beceri eğitimleri şeklinde bu açığı kapatmak için adım attığı belirtilmiş ve diğer şirketlerin ise genç çalışanlarına kendilerini kanıtlamaları ya da işten çıkarılmamak üzere süre tanıdığı aktarılmıştı.

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