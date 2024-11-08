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ABD'de bir cenaze evi sahibi 200'e yakın cesedi çürümeye terk etmekle suçlandı
ABD'de bir cenaze evi sahibi 200'e yakın cesedi çürümeye terk etmekle suçlandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinin sahipleri 200'e yakın cesedi bir binaya yığarak çürümeye bıraktılar. Cenaze evinin sahiplerinin ceset istismarı... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T17:39+0300
2024-11-08T17:39+0300
dünya
abd
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cenaze evi
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinin sahipleri, 200'e yakın cesedi oda sıcaklığında çürümeye bıraktığını kabul edecek. Colorado Springs'te bulunan bir cenaze evinin sahiplerine yapılan suçlamalara göre 2019 yılından beri şehrin dışında harap bir binada cesetleri saklayıp ölülerin ailelerine kül kalıntıları yerine kuru beton verdiler.Cenaze evinin sahipleri olan Jon ve Carie Hallford çiftinin, müşterilerinin parasını ve işlerine ayrılan yaklaşık 900 bin dolarlık pandemi yardım fonunu, gösterişli arabalar, lazerle vücut şekillendirme, Las Vegas ve Florida'ya seyahatler, 31 bin dolarlık kripto para ve diğer lüks ürünleri satın almak için kullandıkları belirtiliyor.Hallford çifti geçen ay yetkililerle yaptıkları anlaşma dahilinde, müşterileri ve federal hükümeti dolandırdıklarını kabul etti. Çiftin, eyalet mahkemesinde, 200'den fazla ceset istismarı, hırsızlık, sahtecilik ve kara para aklama suçlamasıyla bağlantılı olarak suçlu bulunmaları bekleniyor.Cenaze evinin web sitesinde mumyalama kimyasalları ve metal tabutlar kullanılmadığı, bunun yerine biyolojik olarak parçalanabilir tabutlar, kefenler kullandıklarını belirtiliyor. Ancak iddiaya göre, geçen yıl çifte ait cenaze evinin yakınında oturan komşulardan birinin binadan gelen bir kokuyu bildirmesiyle gerçekler ortaya çıktı. Binaya giren yetkililer, çürüyen cesetleri üst üste yığılmış ve böceklerle dolu halde buldu.Daha önce de yaşanmıştıBenzer bir durum altı sene önce yine Colorado'daki başka bir cenaze evinde gerçekleşmişti. Cenaze evi sahipleri vücut parçaları satmakla ve benzer şekilde insan küllerini taklit ederek müşterilerine kuru beton vermekle suçlanmıştı. O davanın şüphelileri, posta dolandırıcılığı nedeniyle uzun yıllar federal hapis cezasına çarptırıldı.Yasa koyucular geçen sene skandalın patlamasından sonra devreye girdiCesetlerin geçen sene bulunmasının ardından yetkililer, bu yıl eyaletteki cenaze evlerinde düzenlemelerde bulundu. Yeni düzenlemelerle Colorado'daki cenaze evleri diğer eyaletlerin çoğuyla aynı seviyeye getirildi.
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abd, colorado, cenaze evi, ihmal, istismar, ceset, ölü, suçlama, iddia
abd, colorado, cenaze evi, ihmal, istismar, ceset, ölü, suçlama, iddia

ABD'de bir cenaze evi sahibi 200'e yakın cesedi çürümeye terk etmekle suçlandı

17:39 08.11.2024
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinin sahipleri 200'e yakın cesedi bir binaya yığarak çürümeye bıraktılar. Cenaze evinin sahiplerinin ceset istismarı, hırsızlık, sahtecilik ve kara para aklamadan suçlu bulunmaları bekleniyor.
ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinin sahipleri, 200'e yakın cesedi oda sıcaklığında çürümeye bıraktığını kabul edecek. Colorado Springs'te bulunan bir cenaze evinin sahiplerine yapılan suçlamalara göre 2019 yılından beri şehrin dışında harap bir binada cesetleri saklayıp ölülerin ailelerine kül kalıntıları yerine kuru beton verdiler.
Cenaze evinin sahipleri olan Jon ve Carie Hallford çiftinin, müşterilerinin parasını ve işlerine ayrılan yaklaşık 900 bin dolarlık pandemi yardım fonunu, gösterişli arabalar, lazerle vücut şekillendirme, Las Vegas ve Florida'ya seyahatler, 31 bin dolarlık kripto para ve diğer lüks ürünleri satın almak için kullandıkları belirtiliyor.
Hallford çifti geçen ay yetkililerle yaptıkları anlaşma dahilinde, müşterileri ve federal hükümeti dolandırdıklarını kabul etti. Çiftin, eyalet mahkemesinde, 200'den fazla ceset istismarı, hırsızlık, sahtecilik ve kara para aklama suçlamasıyla bağlantılı olarak suçlu bulunmaları bekleniyor.
Cenaze evinin web sitesinde mumyalama kimyasalları ve metal tabutlar kullanılmadığı, bunun yerine biyolojik olarak parçalanabilir tabutlar, kefenler kullandıklarını belirtiliyor. Ancak iddiaya göre, geçen yıl çifte ait cenaze evinin yakınında oturan komşulardan birinin binadan gelen bir kokuyu bildirmesiyle gerçekler ortaya çıktı. Binaya giren yetkililer, çürüyen cesetleri üst üste yığılmış ve böceklerle dolu halde buldu.

Daha önce de yaşanmıştı

Benzer bir durum altı sene önce yine Colorado'daki başka bir cenaze evinde gerçekleşmişti. Cenaze evi sahipleri vücut parçaları satmakla ve benzer şekilde insan küllerini taklit ederek müşterilerine kuru beton vermekle suçlanmıştı. O davanın şüphelileri, posta dolandırıcılığı nedeniyle uzun yıllar federal hapis cezasına çarptırıldı.

Yasa koyucular geçen sene skandalın patlamasından sonra devreye girdi

Cesetlerin geçen sene bulunmasının ardından yetkililer, bu yıl eyaletteki cenaze evlerinde düzenlemelerde bulundu. Yeni düzenlemelerle Colorado'daki cenaze evleri diğer eyaletlerin çoğuyla aynı seviyeye getirildi.
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