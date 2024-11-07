https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tbmmde-9-yargi-paketi-kabul-edildi-1090154597.html

TBMM'de 9. Yargı Paketi kabul edildi

TBMM'de 9. Yargı Paketi kabul edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9.Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T21:31+0300

2024-11-07T21:31+0300

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türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

9. yargı paketi

yargı reformu

icra

yediemin otoparkı

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TBMM'de 9.Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Meclis'te kabul edilen 9.Yargı Paketi düzenlemesi ile İcra ve İflas Kanunu'nda, Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı soru sayısında, Soybağı'nın reddi davalarında, Hakaret Suçu ve Uzlaşma kapsamındaki suçlarda, Yediemin otoparkında bırakılan araçların satışında ve Arabuluculuk düzenlemelerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan düzenlemede elektronik açık artırmada teklifler arasındaki fark muhammen kıymetin binde 5'inden veya bin liradan azı olamayacak. Açık artıma süresinin son 10 dakikasında yeni teklif gelirse 3 dakikalık uzatma yapılacak. Bu süre bir saate kadar uzayabilecek.Parasal sınırların değerlendirilmesinde 10 liranın azı dikkate alınmayacak maddesi bin liradan azı olarak değişti.Adli Yardım Ödeneği Dağıtımı'nda birden fazla barosu olan illerde barolara eşit şekilde yüzde 30, avukatlara da kalanı dağıtılacak.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda 100 soru 120 soruya çıkarıldı. Tek hakimle çözülecek davalarda parasal sınır her yıl değerleme oranına göre belirlenecek. Yediemin otoparklarında bırakılan araçlar 6 ay içinde alınmazsa satış işlemi yapılacak.Soybağının Reddi davalarında koca, ana ve çocuk soybağının reddi davası açabilecek. Dava süresi doğum ve erginlikten itibaren 1 yıl olacak.Hakaret suçlarında uzlaşma kapsamından çıkarıldı. 2 yıl içinde şikayet edilmez ise hak düşecek.Arabulucular hukuk fakültesi mezunu olmak zorunda olacak. Ve arabuluculuk anlaşmalarında ilk toplantıya gelmeyen taraf mahkeme giderlerinin yarısını ödemek zorunda olacağı ifade edildi.

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