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TBMM'de 9. Yargı Paketi kabul edildi
TBMM'de 9. Yargı Paketi kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9.Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T21:31+0300
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türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
tbmm başkanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm anayasa ve adalet komisyonu
9. yargı paketi
yargı reformu
icra
yediemin otoparkı
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TBMM'de 9.Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Meclis'te kabul edilen 9.Yargı Paketi düzenlemesi ile İcra ve İflas Kanunu'nda, Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı soru sayısında, Soybağı'nın reddi davalarında, Hakaret Suçu ve Uzlaşma kapsamındaki suçlarda, Yediemin otoparkında bırakılan araçların satışında ve Arabuluculuk düzenlemelerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan düzenlemede elektronik açık artırmada teklifler arasındaki fark muhammen kıymetin binde 5'inden veya bin liradan azı olamayacak. Açık artıma süresinin son 10 dakikasında yeni teklif gelirse 3 dakikalık uzatma yapılacak. Bu süre bir saate kadar uzayabilecek.Parasal sınırların değerlendirilmesinde 10 liranın azı dikkate alınmayacak maddesi bin liradan azı olarak değişti.Adli Yardım Ödeneği Dağıtımı'nda birden fazla barosu olan illerde barolara eşit şekilde yüzde 30, avukatlara da kalanı dağıtılacak.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda 100 soru 120 soruya çıkarıldı. Tek hakimle çözülecek davalarda parasal sınır her yıl değerleme oranına göre belirlenecek. Yediemin otoparklarında bırakılan araçlar 6 ay içinde alınmazsa satış işlemi yapılacak.Soybağının Reddi davalarında koca, ana ve çocuk soybağının reddi davası açabilecek. Dava süresi doğum ve erginlikten itibaren 1 yıl olacak.Hakaret suçlarında uzlaşma kapsamından çıkarıldı. 2 yıl içinde şikayet edilmez ise hak düşecek.Arabulucular hukuk fakültesi mezunu olmak zorunda olacak. Ve arabuluculuk anlaşmalarında ilk toplantıya gelmeyen taraf mahkeme giderlerinin yarısını ödemek zorunda olacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tbmmde-kadinin-soyadi-duzenlemesi-paketten-cikarildi-1090152103.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm anayasa ve adalet komisyonu, 9. yargı paketi, yargı reformu, icra, yediemin otoparkı, hakaret, hakaret davası
tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm anayasa ve adalet komisyonu, 9. yargı paketi, yargı reformu, icra, yediemin otoparkı, hakaret, hakaret davası

TBMM'de 9. Yargı Paketi kabul edildi

21:31 07.11.2024 (güncellendi: 22:06 07.11.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9.Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile İcra ve İflas Kanunu'nda, Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı'nda, Soybağı'nın Reddi davalarında ve Hakaret Suçu gibi konularda değişiklik yapıldığı açıklandı.
TBMM'de 9.Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Meclis'te kabul edilen 9.Yargı Paketi düzenlemesi ile İcra ve İflas Kanunu'nda, Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı soru sayısında, Soybağı'nın reddi davalarında, Hakaret Suçu ve Uzlaşma kapsamındaki suçlarda, Yediemin otoparkında bırakılan araçların satışında ve Arabuluculuk düzenlemelerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan düzenlemede elektronik açık artırmada teklifler arasındaki fark muhammen kıymetin binde 5'inden veya bin liradan azı olamayacak. Açık artıma süresinin son 10 dakikasında yeni teklif gelirse 3 dakikalık uzatma yapılacak. Bu süre bir saate kadar uzayabilecek.
Parasal sınırların değerlendirilmesinde 10 liranın azı dikkate alınmayacak maddesi bin liradan azı olarak değişti.
Adli Yardım Ödeneği Dağıtımı'nda birden fazla barosu olan illerde barolara eşit şekilde yüzde 30, avukatlara da kalanı dağıtılacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda 100 soru 120 soruya çıkarıldı. Tek hakimle çözülecek davalarda parasal sınır her yıl değerleme oranına göre belirlenecek.
Yediemin otoparklarında bırakılan araçlar 6 ay içinde alınmazsa satış işlemi yapılacak.
Soybağının Reddi davalarında koca, ana ve çocuk soybağının reddi davası açabilecek. Dava süresi doğum ve erginlikten itibaren 1 yıl olacak.
Hakaret suçlarında uzlaşma kapsamından çıkarıldı. 2 yıl içinde şikayet edilmez ise hak düşecek.
Arabulucular hukuk fakültesi mezunu olmak zorunda olacak. Ve arabuluculuk anlaşmalarında ilk toplantıya gelmeyen taraf mahkeme giderlerinin yarısını ödemek zorunda olacağı ifade edildi.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
TBMM'de 'kadının soyadı' düzenlemesi paketten çıkarıldı
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