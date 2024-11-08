https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/20-yildir-kayip-olarak-araniyorlardi-iki-kiz-kardesin-olduruldukleri-ortaya-cikti-1090199187.html
20 yıldır kayıp olarak aranıyorlardı: İki kız kardeşin öldürüldükleri ortaya çıktı
20 yıldır kayıp olarak aranıyorlardı: İki kız kardeşin öldürüldükleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alındı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T17:31+0300
2024-11-08T17:31+0300
2024-11-08T17:31+0300
türkiye
kahramanmaraş
cinayet
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
kız kardeş
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Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kız kardeşler F.A. ve G.A. ortadan kayboldu. Kız kardeşlerin cinayete öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine dosyaları yeniden açıldı. Yapılan soruşturmada kız kardeşlerin öldürülüp bir bahçeye gömüldükleri tespit edildi. İki kişi gözaltında. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.'nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkiinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/baris-boyun-cetesinin-insan-kaynaklari-uzmani-bir-manken-cikti-tetikci-devsirmekle-suclaniyor-1090182416.html
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kahramanmaraş, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, kız kardeş
kahramanmaraş, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, kız kardeş
20 yıldır kayıp olarak aranıyorlardı: İki kız kardeşin öldürüldükleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kız kardeşler F.A. ve G.A. ortadan kayboldu. Kız kardeşlerin cinayete öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine dosyaları yeniden açıldı. Yapılan soruşturmada kız kardeşlerin öldürülüp bir bahçeye gömüldükleri tespit edildi. İki kişi gözaltında.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.'nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkiinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı.