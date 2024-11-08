7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dış Politika Yazarı Akfırat: ABD seçimleri sonrası uygun ortam oluştu, Türkiye Suriye ile barış gündemini öne almalı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/1090179329.html
7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı
7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı
Sputnik Türkiye
7 Kasım askeri geçit töreninin 83. yıl dönümü dolayısıyla Kızıl Meydan'da interaktif bir açık hava müzesi açıldı. Moskova Halkla İlişkiler ve Gençlik... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:33+0300
2024-11-08T18:09+0300
multimedya
rusya
moskova
fotoğraf
sscb
büyük anavatan savaşı
kızıl meydan
2. dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090179499_0:33:1600:933_1920x0_80_0_0_8a3fe0d06725f20dc17349fe3eebee0b.jpg
Moskova Halkla İlişkiler ve Gençlik Politikası Komitesi Başkanı Dragunova gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yıl özel bir sergimiz var. Burada 41. yılında Moskova'nın nasıl olduğunu, Bulvar'ı, tiyatrolarımızı, sinemalarımızı göstermek istedik. Savaş olmasına rağmen insanlar şehri savunuyorlardı. Yine insanlar cephe için her şeyi yapıyor ama yine de başkentteki kültürel yaşam devam ediyordu" cümlesini kaydetti.Dragunova, 1941 yılında Moskova'da 8 tiyatro çalıştığını belirterek Mayakovskiy Tiyatrosu olarak adlandırılan Devrim Tiyatrosu'nun görülebileceğini ve savaş boyunca burada muhtelif oyunların sahnelenmeye devam ettiğini ifade etti. Dragunova bilhassa Konstantin Simonov'un ünlü 'Rus Halkı' oyununun da izlenebileceğini vurguladı.Dragunova açıklamasında, açık hava tiyatrosunda günde beş performans olacağını açıklayarak konukların 1941 yılında Moskovalılara gösterilen oyunları görebileceğini vurguladı. Sanat Sineması'nda gösterilen filmler olan 'Cephe Arkadaşları' filminin görüleceğini söyledi. Dragunova ayrıca, "Sahnede ‘Rusya'nın Savaşcıları’ adlı benzersiz bir sergi olacak. Burada Aleksandr Nevskiy döneminden Özel Askeri Operasyon'a kadar katılan askerlerimize ait askeri üniformaları gösteriyoruz" dedi.Ayrıca burada kurulan müzede ayrıca 41 parça askeri teçhizatın sergileneceğini, bu yıl sergi koleksiyonuna bir MiG-3 savaş uçağı ve bir T-34 tankının olacağını kaydedildi. Programın tüm içeriği aynı anda ve ilk kez üç dilde (Rusça, İngilizce ve Çince) yayımlanıyor. Buna ek olarak, interaktif bir tramvay ve cephe gerisinde çalışanlarına adanmış bir sergi de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/6-kasim-1943te-kizil-ordu-kievi-nazi-isgalinden-kurtardi-1090112811.html
rusya
moskova
sscb
kızıl meydan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090179499_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_8593c2338adfa352b8575598963a3242.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, fotoğraf, sscb, büyük anavatan savaşı, kızıl meydan, 2. dünya savaşı
rusya, moskova, fotoğraf, sscb, büyük anavatan savaşı, kızıl meydan, 2. dünya savaşı

7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı

09:33 08.11.2024 (güncellendi: 18:09 08.11.2024)
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. SamarinaВыставка в честь 83-й годовщины военного парада на Красной площади
Выставка в честь 83-й годовщины военного парада на Красной площади - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina
Abone ol
7 Kasım askeri geçit töreninin 83. yıl dönümü dolayısıyla Kızıl Meydan'da interaktif bir açık hava müzesi açıldı. Moskova Halkla İlişkiler ve Gençlik Politikası Komitesi Başkanı Yekaterina Dragunova yaptığı açıklamada, bu yıl serginin en önemli konularından birinin savaş yıllarında başkentin kültürel yaşamı olduğunu vurguladı.
Moskova Halkla İlişkiler ve Gençlik Politikası Komitesi Başkanı Dragunova gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yıl özel bir sergimiz var. Burada 41. yılında Moskova'nın nasıl olduğunu, Bulvar'ı, tiyatrolarımızı, sinemalarımızı göstermek istedik. Savaş olmasına rağmen insanlar şehri savunuyorlardı. Yine insanlar cephe için her şeyi yapıyor ama yine de başkentteki kültürel yaşam devam ediyordu" cümlesini kaydetti.
Dragunova, 1941 yılında Moskova'da 8 tiyatro çalıştığını belirterek Mayakovskiy Tiyatrosu olarak adlandırılan Devrim Tiyatrosu'nun görülebileceğini ve savaş boyunca burada muhtelif oyunların sahnelenmeye devam ettiğini ifade etti. Dragunova bilhassa Konstantin Simonov'un ünlü 'Rus Halkı' oyununun da izlenebileceğini vurguladı.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan bir yabancı.

Moskova&#x27;da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü şerefine açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan bir yabancı. - Sputnik Türkiye
1/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan bir yabancı.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna kurulan açık hava müzesi.

Moskova&#x27;da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü onuruna kurulan açık hava müzesi. - Sputnik Türkiye
2/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna kurulan açık hava müzesi.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin

İnsanlar, Moskova'daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katıldı.

İnsanlar, Moskova&#x27;daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katıldı. - Sputnik Türkiye
3/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

İnsanlar, Moskova'daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katıldı.

© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

Moskova&#x27;da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı. - Sputnik Türkiye
4/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

Moskova&#x27;da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı. - Sputnik Türkiye
5/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

Moskova&#x27;da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı. - Sputnik Türkiye
6/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek.

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10&#x27;dan akşam 10&#x27;a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek. - Sputnik Türkiye
7/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin

Askeri okul öğrencileri, Moskova'daki Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna düzenlenen açık hava müzesi sergisini ziyaret etti.

Askeri okul öğrencileri, Moskova&#x27;daki Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü onuruna düzenlenen açık hava müzesi sergisini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
8/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Askeri okul öğrencileri, Moskova'daki Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna düzenlenen açık hava müzesi sergisini ziyaret etti.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek.

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10&#x27;dan akşam 10&#x27;a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek. - Sputnik Türkiye
9/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin

Moskova'daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açılan açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılanlar insanlar.

Moskova&#x27;daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni&#x27;nin 83. yıl dönümü onuruna açılan açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılanlar insanlar. - Sputnik Türkiye
10/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açılan açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılanlar insanlar.

© Sputnik / Ustinov

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı'nda Kızıl Meydan'da 7 Kasım 1941 tarihinde yapılan askeri geçit töreni. Geçit töreninden sonra birlikler cepheye gönderiliyordu.

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı&#x27;nda Kızıl Meydan&#x27;da 7 Kasım 1941 tarihinde yapılan askeri geçit töreni. Geçit töreninden sonra birlikler cepheye gönderiliyordu. - Sputnik Türkiye
11/12
© Sputnik / Ustinov

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı'nda Kızıl Meydan'da 7 Kasım 1941 tarihinde yapılan askeri geçit töreni. Geçit töreninden sonra birlikler cepheye gönderiliyordu.

© Sputnik / Anatoliy Garanin

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 24. yıl dönümü şerefine 7 Kasım 1941 tarihinde Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit bir töreni. Moskova Muharebesi'ne katılmak üzere Kızıl Meydan'da yürüyen T-60 tankları.

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi&#x27;nin 24. yıl dönümü şerefine 7 Kasım 1941 tarihinde Kızıl Meydan&#x27;da düzenlenen geçit bir töreni. Moskova Muharebesi&#x27;ne katılmak üzere Kızıl Meydan&#x27;da yürüyen T-60 tankları. - Sputnik Türkiye
12/12
© Sputnik / Anatoliy Garanin

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 24. yıl dönümü şerefine 7 Kasım 1941 tarihinde Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit bir töreni. Moskova Muharebesi'ne katılmak üzere Kızıl Meydan'da yürüyen T-60 tankları.

1/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan bir yabancı.

2/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna kurulan açık hava müzesi.

3/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

İnsanlar, Moskova'daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katıldı.

4/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

5/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

6/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Moskova'da 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü şerefine sergi açıldı.

7/12
© Fotoğraf : The official portal of the Moscow Mayor and Moscow Government/E. Samarina

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek.

8/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Askeri okul öğrencileri, Moskova'daki Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna düzenlenen açık hava müzesi sergisini ziyaret etti.

9/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Müze 7-10 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek.

10/12
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'daki 1941 Kızıl Meydan Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açılan açık hava müzesinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılanlar insanlar.

11/12
© Sputnik / Ustinov

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı'nda Kızıl Meydan'da 7 Kasım 1941 tarihinde yapılan askeri geçit töreni. Geçit töreninden sonra birlikler cepheye gönderiliyordu.

12/12
© Sputnik / Anatoliy Garanin

1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 24. yıl dönümü şerefine 7 Kasım 1941 tarihinde Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit bir töreni. Moskova Muharebesi'ne katılmak üzere Kızıl Meydan'da yürüyen T-60 tankları.

Dragunova açıklamasında, açık hava tiyatrosunda günde beş performans olacağını açıklayarak konukların 1941 yılında Moskovalılara gösterilen oyunları görebileceğini vurguladı. Sanat Sineması'nda gösterilen filmler olan 'Cephe Arkadaşları' filminin görüleceğini söyledi. Dragunova ayrıca, "Sahnede ‘Rusya'nın Savaşcıları’ adlı benzersiz bir sergi olacak. Burada Aleksandr Nevskiy döneminden Özel Askeri Operasyon'a kadar katılan askerlerimize ait askeri üniformaları gösteriyoruz" dedi.
Ayrıca burada kurulan müzede ayrıca 41 parça askeri teçhizatın sergileneceğini, bu yıl sergi koleksiyonuna bir MiG-3 savaş uçağı ve bir T-34 tankının olacağını kaydedildi. Programın tüm içeriği aynı anda ve ilk kez üç dilde (Rusça, İngilizce ve Çince) yayımlanıyor. Buna ek olarak, interaktif bir tramvay ve cephe gerisinde çalışanlarına adanmış bir sergi de bulunuyor.
Kızıl Ordu'nun Berlin zaferinin sembolü Reichstag - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
DÜNYA
6 Kasım 1943'te Kızıl Ordu, Kiev'i Nazi işgalinden kurtardı
6 Kasım, 22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала