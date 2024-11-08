https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/1090179329.html

7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı

7 Kasım Kızıl Meydan Askeri Geçit Töreni'nin 83. yıl dönümü onuruna açık hava müzesi açıldı

Sputnik Türkiye

7 Kasım askeri geçit töreninin 83. yıl dönümü dolayısıyla Kızıl Meydan'da interaktif bir açık hava müzesi açıldı. Moskova Halkla İlişkiler ve Gençlik... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

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Moskova Halkla İlişkiler ve Gençlik Politikası Komitesi Başkanı Dragunova gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yıl özel bir sergimiz var. Burada 41. yılında Moskova'nın nasıl olduğunu, Bulvar'ı, tiyatrolarımızı, sinemalarımızı göstermek istedik. Savaş olmasına rağmen insanlar şehri savunuyorlardı. Yine insanlar cephe için her şeyi yapıyor ama yine de başkentteki kültürel yaşam devam ediyordu" cümlesini kaydetti.Dragunova, 1941 yılında Moskova'da 8 tiyatro çalıştığını belirterek Mayakovskiy Tiyatrosu olarak adlandırılan Devrim Tiyatrosu'nun görülebileceğini ve savaş boyunca burada muhtelif oyunların sahnelenmeye devam ettiğini ifade etti. Dragunova bilhassa Konstantin Simonov'un ünlü 'Rus Halkı' oyununun da izlenebileceğini vurguladı.Dragunova açıklamasında, açık hava tiyatrosunda günde beş performans olacağını açıklayarak konukların 1941 yılında Moskovalılara gösterilen oyunları görebileceğini vurguladı. Sanat Sineması'nda gösterilen filmler olan 'Cephe Arkadaşları' filminin görüleceğini söyledi. Dragunova ayrıca, "Sahnede ‘Rusya'nın Savaşcıları’ adlı benzersiz bir sergi olacak. Burada Aleksandr Nevskiy döneminden Özel Askeri Operasyon'a kadar katılan askerlerimize ait askeri üniformaları gösteriyoruz" dedi.Ayrıca burada kurulan müzede ayrıca 41 parça askeri teçhizatın sergileneceğini, bu yıl sergi koleksiyonuna bir MiG-3 savaş uçağı ve bir T-34 tankının olacağını kaydedildi. Programın tüm içeriği aynı anda ve ilk kez üç dilde (Rusça, İngilizce ve Çince) yayımlanıyor. Buna ek olarak, interaktif bir tramvay ve cephe gerisinde çalışanlarına adanmış bir sergi de bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/6-kasim-1943te-kizil-ordu-kievi-nazi-isgalinden-kurtardi-1090112811.html

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rusya, moskova, fotoğraf, sscb, büyük anavatan savaşı, kızıl meydan, 2. dünya savaşı