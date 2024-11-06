6 Kasım 1943'te Kızıl Ordu, Kiev'i Nazi işgalinden kurtardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: Ortadoğu’da Türkler ile Kürtleri çatıştıracak bir oyun var
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’in gönlü Trump’tan yana’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
Mehmet Perinçek: Kim seçilirse seçilsin ABD artık at koşturamaz
23:00
45 dk
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/6-kasim-1943te-kizil-ordu-kievi-nazi-isgalinden-kurtardi-1090112811.html
6 Kasım 1943'te Kızıl Ordu, Kiev'i Nazi işgalinden kurtardı
6 Kasım 1943'te Kızıl Ordu, Kiev'i Nazi işgalinden kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım 1943'te Dinyeper Muharebesi adı verilen mücadelede Kızıl Ordu'nun Sovyet Ukrayna'sının başkenti Kiev'i Nazi işgalinden... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:01+0300
2024-11-06T22:02+0300
dünya
sscb
ukrayna
kiev
hitler
adolf hitler
nazi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102736/26/1027362639_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_899ea01c76a55f8169056af1545044f1.jpg
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi Telegram hesabından 6 Kasım 1943 tarihinde İkinci Kiev Muharebesi ile Kiev'in Nazi işgalinden kurtuluşu anıldı.Dışişleri Bakanlığı söz konusu taarruzun önemine ilişkin şu cümleleri kaleme aldı:General Nikolay Vatutin komutasındaki 1. Ukrayna Cephesi Birlikleri 1 Kasım 1943 sabahı erken saatlerde Kiev'e taarruz başlamıştı. Kızıl Ordu, yaklaşık 6 bin top ve havan topu ile 500'den fazla tank ve uçakla donatılmış 500 bin asker ve subaydan oluşan bir Wehrmacht birliğine karşı mücade etmişti.Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki Nazi tahkimat hattının belirli kesimlerinde 'Ostwall' olarak adlandırılan yerlerde Nazi kuvvetleri, 200 metreden 1.5 kilometreye kadar değişen derinliklerde savunma hatları kurmuş, kırsal alanlarda ele geçirilen yerel köyleri kale olarak kullanmıştı.4 Kasım'a gelindiğinde Sovyet kuvvetleri Kiev'in Kuzey ve Kuzeybatısına doğru 2 ila 6 kilometre kadar ilerlemiş ve 5 Kasım'da şehir için çetin mücadeleler vermişti. Ertesi günün sabahına kadar kadar devam eden mücadelede yenilginin 'kaçınılmaz' olduğunu anlayan Nazi ordusu, artçı ve yardımcı kuvvetlerini batıya doğru çekmeye başlamıştı. Buna mukabil 6 Kasım sabahı saat 4'te Kiev, Kızıl Ordu tarafından tamamen kurtarılmıştı.Nazi kuvvetleri Kiev'den püskürten Sovyet kuvvetleri, Nazi ordusu tarafından neredeyse tamamen harabeye çevirdiği Kiev'e girmişti. Kiev'de Kreşatik Caddesi harabeye dönmüş, Dormition Katedrali de Nazi kuvvetleri tarafından korunmamıştı. Geri çekilme sırasında Nazi ordusu, Konservatuar Salonu'nu, Ukrayna SSR Bilimler Akademisi binasını, okulları ve hastaneleri yok etmişti.'Kiev'de kitlesel bir terör politikası yürütüldü'Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada söz konusu yıllar şu cümleler ile tasvir edildi:Kızıl Ordu'nun Kiev'de kazandığı zafer, SSCB'nin en büyük siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel merkezlerinden birinin kurtuluşu anlamına geliyordu. Hitler'in kuvvetleri Doğu Cephesi'nde bir kez daha büyük bir yenilgiye uğramış, stratejik inisiyatifi nihayet ve geri dönülmez bir şekilde kaybetmişti.Söz konusu zaferin şerefine Moskova'da 324 toptan 24 pare top atışı yapılmıştı. Kızıl Ordu'nun 65 birimi, savaşta gösterdikleri üstün başarılardan dolayı onurlu 'Kiev' unvanıyla ödüllendirilmişti. Birinci Ukrayna Cephesi'nden yaklaşık 17 bin 500 asker ve subay muhtelif nişan ve madalya almıştı.8 Mayıs 1965'te Kiev, Büyük Anavatan Savaşı sırasında Anavatanı savunmak için halkının gösterdiği kitlesel cesaret ve kahramanlık nedeniyle SSCB'deki en yüksek onur olan Kahraman Şehir unvanını almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230908/80-yil-once-bugun-kizil-ordu-donbassin-baskentini-nazi-almanyasindan-kurtardi-1075307005.html
sscb
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102736/26/1027362639_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_9fc72bc7cc65d5b40f786b680fde33d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sscb, ukrayna, kiev, hitler, adolf hitler, nazi
sscb, ukrayna, kiev, hitler, adolf hitler, nazi

6 Kasım 1943'te Kızıl Ordu, Kiev'i Nazi işgalinden kurtardı

22:01 06.11.2024 (güncellendi: 22:02 06.11.2024)
© Sputnik / Vladimir Grebnev / Multimedya arşivine gidinKızıl Ordu'nun Berlin zaferinin sembolü Reichstag
Kızıl Ordu'nun Berlin zaferinin sembolü Reichstag - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Vladimir Grebnev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım 1943'te Dinyeper Muharebesi adı verilen mücadelede Kızıl Ordu'nun Sovyet Ukrayna'sının başkenti Kiev'i Nazi işgalinden kurtarmasına ilişkin paylaşım yaparak söz konusu mücadeleye ilişkin bilgiler verdi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi Telegram hesabından 6 Kasım 1943 tarihinde İkinci Kiev Muharebesi ile Kiev'in Nazi işgalinden kurtuluşu anıldı.
Dışişleri Bakanlığı söz konusu taarruzun önemine ilişkin şu cümleleri kaleme aldı:
Kiev Taarruz Harekâtı, Büyük Anavatan Savaşı sırasında tüm Sovyet Anavatanı'nın Nazilerden kurtarılmasında önemli bir kilometre taşı oldu. Faşistlerin Ukraynalı işbirlikçileri ve uşaklarıyla birlikte Kiev'den ve daha sonra tüm Ukrayna'dan kovulması, Kızıl Ordu'nun stratejik inisiyatifi yeniden ele geçirmesini, SSCB topraklarını Alman işgalcilerden temizlemesini ve 1944'te Doğu Avrupa'yı Nazilerden kurtarmak için bir saldırı başlatmasını mümkün kıldı.
General Nikolay Vatutin komutasındaki 1. Ukrayna Cephesi Birlikleri 1 Kasım 1943 sabahı erken saatlerde Kiev'e taarruz başlamıştı. Kızıl Ordu, yaklaşık 6 bin top ve havan topu ile 500'den fazla tank ve uçakla donatılmış 500 bin asker ve subaydan oluşan bir Wehrmacht birliğine karşı mücade etmişti.
Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki Nazi tahkimat hattının belirli kesimlerinde 'Ostwall' olarak adlandırılan yerlerde Nazi kuvvetleri, 200 metreden 1.5 kilometreye kadar değişen derinliklerde savunma hatları kurmuş, kırsal alanlarda ele geçirilen yerel köyleri kale olarak kullanmıştı.
4 Kasım'a gelindiğinde Sovyet kuvvetleri Kiev'in Kuzey ve Kuzeybatısına doğru 2 ila 6 kilometre kadar ilerlemiş ve 5 Kasım'da şehir için çetin mücadeleler vermişti. Ertesi günün sabahına kadar kadar devam eden mücadelede yenilginin 'kaçınılmaz' olduğunu anlayan Nazi ordusu, artçı ve yardımcı kuvvetlerini batıya doğru çekmeye başlamıştı. Buna mukabil 6 Kasım sabahı saat 4'te Kiev, Kızıl Ordu tarafından tamamen kurtarılmıştı.
Nazi kuvvetleri Kiev'den püskürten Sovyet kuvvetleri, Nazi ordusu tarafından neredeyse tamamen harabeye çevirdiği Kiev'e girmişti. Kiev'de Kreşatik Caddesi harabeye dönmüş, Dormition Katedrali de Nazi kuvvetleri tarafından korunmamıştı. Geri çekilme sırasında Nazi ordusu, Konservatuar Salonu'nu, Ukrayna SSR Bilimler Akademisi binasını, okulları ve hastaneleri yok etmişti.

'Kiev'de kitlesel bir terör politikası yürütüldü'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada söz konusu yıllar şu cümleler ile tasvir edildi:
İşgalin karanlık zamanlarında, Nazi suçluları ve onların Ukraynalı faşist işbirlikçileri Kiev'de kitlesel bir terör politikası yürüttüler. Büyük Anavatan Savaşı'ndan önce şehrin yaklaşık 900 bin vatandaşı vardı ancak kurtarıldığı anda Kiev'de sadece 180 bin kişi hayatta kalmıştı. İşgale kurban gidenler şehrin yıkıntıları altında, faşistlerin başta Yahudiler, Polonyalılar, Sovyet savaş esirleri ve toplama kampı tutukluları olmak üzere çeşitli milletlerden 120 binden fazla kişiyi katlettiği Babi Yar'daki toplu mezarlarda defnedildi.
Kızıl Ordu'nun Kiev'de kazandığı zafer, SSCB'nin en büyük siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel merkezlerinden birinin kurtuluşu anlamına geliyordu. Hitler'in kuvvetleri Doğu Cephesi'nde bir kez daha büyük bir yenilgiye uğramış, stratejik inisiyatifi nihayet ve geri dönülmez bir şekilde kaybetmişti.
Söz konusu zaferin şerefine Moskova'da 324 toptan 24 pare top atışı yapılmıştı. Kızıl Ordu'nun 65 birimi, savaşta gösterdikleri üstün başarılardan dolayı onurlu 'Kiev' unvanıyla ödüllendirilmişti. Birinci Ukrayna Cephesi'nden yaklaşık 17 bin 500 asker ve subay muhtelif nişan ve madalya almıştı.
8 Mayıs 1965'te Kiev, Büyük Anavatan Savaşı sırasında Anavatanı savunmak için halkının gösterdiği kitlesel cesaret ve kahramanlık nedeniyle SSCB'deki en yüksek onur olan Kahraman Şehir unvanını almıştı.
80 yıl önce Kızıl Ordu, Donbass'ın başkentini Nazi Almanyası'ndan kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
MULTİMEDYA
80 yıl önce bugün Kızıl Ordu, Donbass'ın başkentini Nazi Almanyası'ndan kurtardı
8 Eylül 2023, 17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала