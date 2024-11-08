https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/1090176145.html

MSB açıkladı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T11:46+0300

2024-11-08T11:46+0300

2024-11-08T11:46+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pkk

operasyon

hakurk

fırat kalkanı

zeytin dalı harekatı bölgesi

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/milli-savunma-bakanligindan-aciklama-abd-askerleri-irak-ve-suriyeden-cekilecek-mi--1090129916.html

türkiye

hakurk

fırat kalkanı

zeytin dalı harekatı bölgesi

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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, operasyon, hakurk, fırat kalkanı, zeytin dalı harekatı bölgesi