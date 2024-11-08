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MSB açıkladı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T11:46+0300
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/milli-savunma-bakanligindan-aciklama-abd-askerleri-irak-ve-suriyeden-cekilecek-mi--1090129916.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, operasyon, hakurk, fırat kalkanı, zeytin dalı harekatı bölgesi

MSB açıkladı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

11:46 08.11.2024
© AAMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
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