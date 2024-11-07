https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/zaharova-almanya-klasik-bir-muz-cumhuriyeti-oldu-1090147040.html

Zaharova: Almanya, klasik bir 'muz cumhuriyeti' oldu

Zaharova: Almanya, klasik bir 'muz cumhuriyeti' oldu

Sputnik Türkiye

Almanya'daki koalisyon hükümetinin çökmesini değerlendiren Zaharova, ülkenin klasik bir 'muz cumhuriyeti' haline geldiğini belirtti. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T17:44+0300

2024-11-07T17:44+0300

2024-11-07T17:44+0300

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından bir açıklama yaparak Almanya'da yaşanan hükümet krizini değerlendirdi.Zaharova, "Alman koalisyon hükümetinin çökmesi, Almanya'daki modern siyasi sistemin ana sorununu ortaya çıkardı. Bu, klasik bir 'muz cumhuriyeti'. Bu arada bu terim ABD'de ortaya çıktı, ilk kez 1904'te O. Henry tarafından kullanıldı. Dünyada hiçbir devlet, kendi hükümetini ABD seçimlerinin sonuçlarına göre aynı gün dağıtmadı. Almanya hariç" ifadelerini kullandı."Peki siz ne istiyordunuz?" diye soran Zaharova, sırf Washington'un memnun olması uğruna Berlin'in vatandaşları ve sanayi sektörü için hayati öneme sahip Rus gazını koruyamadığını, ekonomik büyüme temposunu koruma fırsatını kaçırdığını, fabrika ve şirketlerinin ABD'ye göçünü itaatkar bir şekilde izlediğini vurguladı.Rus Dışişleri Sözcüsü, tüm bu mazoşizmin üstüne Berlin'dekilerin Alman hükümeti bağımsızmış gibi hareket etmeyi ve AB'deki Amerikalı neoliberallerin 'bölge valileri' değilmiş gibi davranmayı bıraktığının da altını çizdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün akşam Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’dan Maliye Bakanı Christian Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu belirtmişti."Cumhurbaşkanı'ndan Maliye Bakanı'nın istifasını istedim. Ülkemizin zarar görmesini engellemek için bu adımı atmak zorunda kaldığıma inanıyorum. Müzakere edebilen, ülkemiz için gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyacımız var" diyen Scholz, Almanya'da Mart ayında erken seçim yapılmasına olanak sağlamak için Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti.Güven oyu istenmesi, Mart'ta erken seçim yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor.Lindner'in izlenen ekonomi politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik zaman zaman iktidardaki koalisyonun dağılabileceğine dair söylentilerine yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanya-basbakani-scholz-hukumet-ukrayna-anlasmazligindan-dolayi-dagildi-1090136524.html

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