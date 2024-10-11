https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/emsal-teskil-edecek-kadinin-esinin-bulundugu-sehre-tayin-istememesi-bosanma-nedeni-sayildi-1089094649.html

Emsal teşkil edecek: Kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı

Emsal teşkil edecek: Kadının, eşinin bulunduğu şehre tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T11:22+0300

2024-10-11T11:22+0300

2024-10-11T11:22+0300

türkiye

boşanma

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erkek

evlilik

tayin

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Ankara'da farklı kamu kurumlarında memur olarak çalışan H.S. ve kız arkadaşı H.S, 17 Ağustos 2013'te evlendi.H.S'nin 2024'te Samsun'a tayini çıkınca karısından da tayin talebinde bulunmasını istedi ancak H.S, kocasına çalıştığı kurum tarafından tayin talebinin kabul edilmediğini belirtti.Bir süre Samsun'da görev yapan H.S'nin tayini bu kez de Diyarbakır'a çıktı.Bu süreçte de H.S. kocasına tayin talebinde bulunduğunu ancak kurumu tarafından bu talebinin karşılanmadığını söyledi.9 yıl ayrı şehirde yaşadılar9 yıl boyunca ayrı şehirlerde yaşayan çiftin arasında "tayin" gerekçesiyle sorunlar yaşanmaya başladı.H.S. şüphe üzerine yaptığı araştırma sonucu karısının çalıştığı kurumdan hiç tayin talebinde bulunmadığını tespit etti.Bunun üzerine koca H.S, avukatı Gülben Elhakan aracılığıyla, "evlilik birliğinin temelden sarsılmasını" gerekçe göstererek, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesine dava açtı.Avukat Elhakan, müvekkili için mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:'Gelinim '9 yıldır tayin istiyorum ama vermiyorlar' diyerek bizi kandırdı'Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen K.S. de davacının oğlu olduğunu, oğlunun ve gelininin 9 yıldır ayrı şehirlerde yaşadığını belirterek, "Gelinim '9 yıldır tayin istiyorum ama vermiyorlar' diyerek bizi kandırdı. Gelinim Ankara'da ailesiyle yaşıyor." dedi.Kadının çalıştığı kurumdan da talep üzerine mahkemeye gönderilen yazıda, H.S. tarafından kuruma herhangi bir tayin talebinde bulunulmadığı belirtildi.Usulüne uygun şekilde tebligat yapılmasına rağmen davalı kadın veya avukatının 2 haftalık cevap süresi geçtikten yaklaşık 1 yıl sonra mazeret bildirmesini mahkeme, "mazeretin davayı uzatmaya yönelik olduğu" şeklinde değerlendirerek reddetti.Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlaşılmıştır'Mahkemenin kararında şu değerlendirmede bulunuldu:'Bu karar benzer dosyalar için emsal teşkil edecektir'Kararı değerlendiren avukat Gülben Elhakan, AA muhabirine, evlilik birliğinin kurulmasında temel gayenin tarafların müşterek bir hayatı beraber kurması ve bu birlikteliği devam ettirmesi olduğunu dile getirdi.Taraflardan birinin bu iradeyi göstermemesinin Medeni Kanun'da boşanma nedeni olarak sayıldığını aktaran Elhakan, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/mahkemeden-emsal-karar-makas-atarak-bes-kisinin-olumune-neden-olan-surucuye-bilincli-taksirden-18-1088254042.html

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boşanma, kadın, erkek, evlilik, tayin