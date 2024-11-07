https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ukraynali-vekil-askeri-komiserliklere-evlere-girme-ve-erkekleri-zorla-goturme-yetkisi-verildi-1090115278.html
Ukraynalı vekil: Askeri komiserliklere, evlere girme ve erkekleri zorla götürme yetkisi verildi
Ukraynalı vekil: Askeri komiserliklere, evlere girme ve erkekleri zorla götürme yetkisi verildi
Sputnik Türkiye
Ukraynalı vekil Artem Dmitruk, Ukrayna makamlarının askeri komiserliklere evlere baskın düzenleme ve askerlik çağındaki erkekleri zorla götürme yetkisi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T00:02+0300
2024-11-07T00:02+0300
2024-11-07T00:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
yüksek rada
milletvekili
askerlik şubesi
vladimir zelenskiy
yeşil
terör
parlamento
baskın
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna makamlarının askeri komiserliklere evlere girme ve askerlik çağındaki erkekleri zorla götürme yetkisi verdiğini ifade etti.Dmitruk, “Arkadaşlar, sorunlarımız devam ediyor, yeşil (Vladimir Zelenskiy'yi böyle adlandırıyor) terör güçleniyor. Bölgesel askerlik merkezleri ev baskınları için hazırlıklar yapıyor. Bugün özel mülkiyete, daire, ev, işyeri, işletme, farketmeksizin girilmesine onay ve izin verdiler. Girebildikleri her yere girecekler. Kapıları kırmak serbest. Çocuklar, engelliler, emekliler... kimsenin umurunda değil. Kırmızı çizgi yok! Her şey serbest! Herkesten mümkün olduğunca dikkatli olmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.Ukrayna askeri komiserlik görevlilerinin seferberlik çağındaki erkekleri genellikle döverek ve güç kullanarak minibüslerle bilinmeyen yerlere götürdükleri zorla seferberlik videoları internette yaygın bir şekilde dolaşıyor.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.
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ukrayna, yüksek rada, milletvekili, askerlik şubesi, vladimir zelenskiy, yeşil, terör, parlamento, baskın, kırmızı çizgi, seferberlik, celp
ukrayna, yüksek rada, milletvekili, askerlik şubesi, vladimir zelenskiy, yeşil, terör, parlamento, baskın, kırmızı çizgi, seferberlik, celp
Ukraynalı vekil: Askeri komiserliklere, evlere girme ve erkekleri zorla götürme yetkisi verildi
Ukraynalı vekil Artem Dmitruk, Ukrayna makamlarının askeri komiserliklere evlere baskın düzenleme ve askerlik çağındaki erkekleri zorla götürme yetkisi verdiğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna makamlarının askeri komiserliklere evlere girme ve askerlik çağındaki erkekleri zorla götürme yetkisi verdiğini ifade etti.
Dmitruk, “Arkadaşlar, sorunlarımız devam ediyor, yeşil (Vladimir Zelenskiy'yi böyle adlandırıyor) terör güçleniyor. Bölgesel askerlik merkezleri ev baskınları için hazırlıklar yapıyor. Bugün özel mülkiyete, daire, ev, işyeri, işletme, farketmeksizin girilmesine onay ve izin verdiler. Girebildikleri her yere girecekler. Kapıları kırmak serbest. Çocuklar, engelliler, emekliler... kimsenin umurunda değil. Kırmızı çizgi yok! Her şey serbest! Herkesten mümkün olduğunca dikkatli olmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ukrayna askeri komiserlik görevlilerinin seferberlik çağındaki erkekleri genellikle döverek ve güç kullanarak minibüslerle bilinmeyen yerlere götürdükleri zorla seferberlik videoları internette yaygın bir şekilde dolaşıyor.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.