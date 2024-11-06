https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bati-basini-ukrayna-trumpin-zaferinin-ardindan-umutsuzluga-kapildi-1090113785.html
Batı basını: Ukrayna, Trump'ın zaferinin ardından umutsuzluğa kapıldı
Batı basını: Ukrayna, Trump'ın zaferinin ardından umutsuzluğa kapıldı
Sputnik Türkiye
Guardian, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin Ukrayna için sonuçlarının vahim olacağını belirtti. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:47+0300
2024-11-06T22:47+0300
2024-11-06T22:46+0300
dünya
guardian
gazete
donald trump
abd seçimleri
ukrayna
rusya
kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi)
donbass
mevzi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299713_0:83:999:645_1920x0_80_0_0_02401abce3739394b6db95a2fd2b0246.jpg
İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin Ukrayna için sonuçlarının, özellikle de Rusya'nın 2022'den bu yana savaş alanında en hızlı ilerlemeyi kaydettiği bir zamanda vahim olacağı değerlendirmesinde bulundu.Gazete, “Ukrayna, Donald Trump'ın zaferinin ardından askeri yardımları kesebileceği olasılığı karşısında kasvet ve belirsizliğe sürüklendi” ifadelerine yer verdi.Guardian, Londra merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Askeri Bilimler Direktörü Matthew Saville’in “Rusya'nın artık savaş alanında sayısal avantajını kullanması muhtemel” şeklindeki ifadelerine yer vererek, ABD'nin askeri yardımı olmadan Ukrayna’nın Donbass'ta daha fazla mevzi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlin-trumpin-ukraynaya-iliskin-aciklamalarina-yanit-verdi-somut-adimlara-gore-karar-verecegiz--1090113076.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299713_111:0:999:666_1920x0_80_0_0_c96277443419d251d52b6a04da7283a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
guardian, gazete, donald trump, abd seçimleri, ukrayna, rusya, kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi), donbass, mevzi, avantaj
guardian, gazete, donald trump, abd seçimleri, ukrayna, rusya, kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi), donbass, mevzi, avantaj
Batı basını: Ukrayna, Trump'ın zaferinin ardından umutsuzluğa kapıldı
Guardian, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin Ukrayna için sonuçlarının vahim olacağını belirtti.
İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin Ukrayna için sonuçlarının, özellikle de Rusya'nın 2022'den bu yana savaş alanında en hızlı ilerlemeyi kaydettiği bir zamanda vahim olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Gazete, “Ukrayna, Donald Trump'ın zaferinin ardından askeri yardımları kesebileceği olasılığı karşısında kasvet ve belirsizliğe sürüklendi” ifadelerine yer verdi.
Guardian, Londra merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Askeri Bilimler Direktörü Matthew Saville’in “Rusya'nın artık savaş alanında sayısal avantajını kullanması muhtemel” şeklindeki ifadelerine yer vererek, ABD'nin askeri yardımı olmadan Ukrayna’nın Donbass'ta daha fazla mevzi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.