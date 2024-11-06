https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bati-basini-ukrayna-trumpin-zaferinin-ardindan-umutsuzluga-kapildi-1090113785.html

Batı basını: Ukrayna, Trump'ın zaferinin ardından umutsuzluğa kapıldı

Batı basını: Ukrayna, Trump'ın zaferinin ardından umutsuzluğa kapıldı

Sputnik Türkiye

Guardian, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin Ukrayna için sonuçlarının vahim olacağını belirtti. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T22:47+0300

2024-11-06T22:47+0300

2024-11-06T22:46+0300

dünya

guardian

gazete

donald trump

abd seçimleri

ukrayna

rusya

kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi)

donbass

mevzi

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İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin Ukrayna için sonuçlarının, özellikle de Rusya'nın 2022'den bu yana savaş alanında en hızlı ilerlemeyi kaydettiği bir zamanda vahim olacağı değerlendirmesinde bulundu.Gazete, “Ukrayna, Donald Trump'ın zaferinin ardından askeri yardımları kesebileceği olasılığı karşısında kasvet ve belirsizliğe sürüklendi” ifadelerine yer verdi.Guardian, Londra merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Askeri Bilimler Direktörü Matthew Saville’in “Rusya'nın artık savaş alanında sayısal avantajını kullanması muhtemel” şeklindeki ifadelerine yer vererek, ABD'nin askeri yardımı olmadan Ukrayna’nın Donbass'ta daha fazla mevzi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlin-trumpin-ukraynaya-iliskin-aciklamalarina-yanit-verdi-somut-adimlara-gore-karar-verecegiz--1090113076.html

ukrayna

rusya

donbass

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guardian, gazete, donald trump, abd seçimleri, ukrayna, rusya, kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi), donbass, mevzi, avantaj