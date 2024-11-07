https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trumpin-kritik-pennsylvania-zaferinde-amisler-etkili-oldu-mu-1090128937.html

Trump'ın kritik Pensilvanya zaferinde Amişler etkili oldu mu?

Trump'ın kritik Pensilvanya zaferinde Amişler etkili oldu mu?

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın ABD Başkanlık Seçimleri'nden zaferle çıkmasından sonra seçimi kazandıran etkenler başta ABD basını olmak üzere dünya basını gündeminde ele... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T14:54+0300

2024-11-07T14:54+0300

2024-11-07T15:21+0300

dünya

amiş

pennsylvania dutch

amish

pensilvanya

donald trump

abd başkanlık seçimleri

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ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'salıncak eyalet' olarak adlandırılan 7 eyaletten biri olan Pensilvanya'da Trump'ın zaferle çıkmasının nedenleri sosyal medyada masaya yatırılıyor. Trump, 20 seçici oya sahip kritik eyaleti 2020 seçimlerinde kıl payı kaçırmıştı. 2024 seçimlerinde Trump, hem eyaleti hem de ABD Başkanlığı'nı geri aldı. Sosyal medya platformu X'te bir gencin yaptığı sokak röportajı sonrasında Pensilvanya'da yaşayan Pennsylvania Dutch Amişleri gündem oldu. Ortodoks ve mütevazi yaşamlarıyla bilinen Amişlerin oy kaydı yaptırmaları, Trump'ı açıktan desteklemeleri ve seçim günü oy kullanmaları Trump'ın kritik eyaletteki zaferinin ana sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Amiş nedir? Amişler kimlerdir? Amişler oy kullanır mı?Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasında kilit rolü rol oynayan Pensilvanya'da yaşayan Amişler, muhafazakar bir Hristiyan grup. 1700'ler ve 1800'lerde Avrupa'dan ABD'nin ortabatı eyaletlerine gelen Amişler elektronik cihazlar ve teknoloji kullanımından mutlak olarak kaçınan bir mezheptir. İsviçreli Jakop Ammann tarafından bir araya getirilen Amişler, otomobil yerine fayton kullanır.Peki Amişler oy kullanır mı? Çokça merak edilen bu sorunun yanıtı genellikle "hayır". On yıllar boyunca oy kullanmayı reddeden bu topluluk, Donald Trump'ı zafere götüren seçimde kendileri açısından son derece sıradışı bir istisna yapmış görünüyor.ABD basınında yer alan habere göre, Ocak ayında Amiş çiğ süt çiftliklerine hastalık iddiasıyla yapılan federal baskına tepki olarak oy kullanmaya gidildiği belirtildi. İfadelere göre 100 bin ila 80 bin civarında Amişin kayıt yaptırarak oy kullandığı belirtilirken röportajda konuşan bir Amiş, 'Biden yönetimi sırasında özgürlüklerinin kısıtlandığını ifade ederek Trump için oy kullandıklarını' vurguladı. Yüzüklerin Efendisi'nde savaşa giden kadim ağaçlara benzetildilerRöportaj yaklaşık 15 milyon izlenirken videoyu yayınlayan Laura Powell'in "Amişlerin 2024'te oy vermek için ortaya çıkması bana Yüzüklerin Efendisi'nde savaşa giden (kadim) ağaçları hatırlatıyor" yorumu sosyal medyada gündem oldu. Donald Trump, Başkan olduğu 2016'daki seçimlerde Pennsylvania'yı 44 bin oy farkıyla kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/uzmanlar-trumpin-zaferini-degerlendirdi-abdnin-dis-politikasi-nasil-degisecek-1090125697.html

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