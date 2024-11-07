Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Çakarlı araçların ne zaman geçiş üstünlüğü var? Kimler faydalanabilir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimleri sonrası Bitcoin rekor kırdı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti davası başlıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trumpi-tebrik-eden-unlu-ingiliz-gazetecinin-gonderisi-nefret-soylemi-sebebiyle-kaldirildi-1090124379.html
Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı
Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Röportajlarıyla dünya çapında ünlenen İngiliz medya şahsiyeti Piers Morgan, mavi tikli resmi Instagram hesabından dün Trump ile olan fotoğrafıyla birlikte... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T11:00+0300
2024-11-07T11:00+0300
dünya
sosyal medya
sansür
sosyal medya sansürü
piers morgan
donald trump
meta
instagram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123893_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_b3ce07de04ad8191965761afb1a43564.jpg
Youtube, X ve Instagram'da toplamda 15 milyondan fazla takipçisi olan Piers Morgan, son yıllarda gazetecilik ve televizyonculuk kariyerini tamamen sosyal medyadan yürütüyor. Yaptığı televizyon röportajları dünya çapında ses getiren Morgan mavi tikli Instagram hesabından dün kendisini Donald Trump ile gösteren bir fotoğrafını paylaşarak Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Morgan, daha sonra X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda "Bu çok komik.. Instagram, Donald Trump'a gönderdiğim tebrik fotoğrafımı/mesajımı 'nefret söylemi' olduğu gerekçesiyle kaldırdı" dedi.Piers Morgan, daha sonra açıklama yaparak Instagram'ın gönderisini yeniden yayınlandığını duyurdu. Morgan'ın ikinci gönderisine yorum yapan kullanıcılardan bazıları 'META platformlarının Trump ile ilgili her şeye sansür uyguladığı' şeklinde yorumlar yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-cezaevinde-ugradigi-saldiriyi-anlatti-kiz-cocugunu-taciz-etti-dediler-1089287567.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123893_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_72d08e0afea3a3128845948740296a3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, sansür, sosyal medya sansürü, piers morgan, donald trump, meta, instagram
sosyal medya, sansür, sosyal medya sansürü, piers morgan, donald trump, meta, instagram

Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı

11:00 07.11.2024
© FotoğrafInstagram'dan Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi kaldırıldı
Instagram'dan Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Röportajlarıyla dünya çapında ünlenen İngiliz medya şahsiyeti Piers Morgan, mavi tikli resmi Instagram hesabından dün Trump ile olan fotoğrafıyla birlikte tebrik mesajı paylaştı. Morgan, gönderisinin "nefret söylemi" gerekçesiyle topluluk kurallarını bozduğu için kaldırıldığını duyurdu.
Youtube, X ve Instagram'da toplamda 15 milyondan fazla takipçisi olan Piers Morgan, son yıllarda gazetecilik ve televizyonculuk kariyerini tamamen sosyal medyadan yürütüyor. Yaptığı televizyon röportajları dünya çapında ses getiren Morgan mavi tikli Instagram hesabından dün kendisini Donald Trump ile gösteren bir fotoğrafını paylaşarak Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Morgan, daha sonra X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda "Bu çok komik.. Instagram, Donald Trump'a gönderdiğim tebrik fotoğrafımı/mesajımı 'nefret söylemi' olduğu gerekçesiyle kaldırdı" dedi.
Piers Morgan, daha sonra açıklama yaparak Instagram'ın gönderisini yeniden yayınlandığını duyurdu. Morgan'ın ikinci gönderisine yorum yapan kullanıcılardan bazıları 'META platformlarının Trump ile ilgili her şeye sansür uyguladığı' şeklinde yorumlar yaptı.
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
YAŞAM
Sosyal medya fenomeni Jahrein, cezaevinde uğradığı saldırıyı anlattı: 'Kız çocuğunu taciz etti dediler'
16 Ekim, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала