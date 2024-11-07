https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trumpi-tebrik-eden-unlu-ingiliz-gazetecinin-gonderisi-nefret-soylemi-sebebiyle-kaldirildi-1090124379.html
Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı
Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Röportajlarıyla dünya çapında ünlenen İngiliz medya şahsiyeti Piers Morgan, mavi tikli resmi Instagram hesabından dün Trump ile olan fotoğrafıyla birlikte... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T11:00+0300
2024-11-07T11:00+0300
2024-11-07T11:00+0300
dünya
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sansür
sosyal medya sansürü
piers morgan
donald trump
meta
instagram
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Youtube, X ve Instagram'da toplamda 15 milyondan fazla takipçisi olan Piers Morgan, son yıllarda gazetecilik ve televizyonculuk kariyerini tamamen sosyal medyadan yürütüyor. Yaptığı televizyon röportajları dünya çapında ses getiren Morgan mavi tikli Instagram hesabından dün kendisini Donald Trump ile gösteren bir fotoğrafını paylaşarak Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Morgan, daha sonra X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda "Bu çok komik.. Instagram, Donald Trump'a gönderdiğim tebrik fotoğrafımı/mesajımı 'nefret söylemi' olduğu gerekçesiyle kaldırdı" dedi.Piers Morgan, daha sonra açıklama yaparak Instagram'ın gönderisini yeniden yayınlandığını duyurdu. Morgan'ın ikinci gönderisine yorum yapan kullanıcılardan bazıları 'META platformlarının Trump ile ilgili her şeye sansür uyguladığı' şeklinde yorumlar yaptı.
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sosyal medya, sansür, sosyal medya sansürü, piers morgan, donald trump, meta, instagram
sosyal medya, sansür, sosyal medya sansürü, piers morgan, donald trump, meta, instagram
Trump'ı tebrik eden ünlü İngiliz gazetecinin gönderisi, 'nefret söylemi' sebebiyle kaldırıldı
Röportajlarıyla dünya çapında ünlenen İngiliz medya şahsiyeti Piers Morgan, mavi tikli resmi Instagram hesabından dün Trump ile olan fotoğrafıyla birlikte tebrik mesajı paylaştı. Morgan, gönderisinin "nefret söylemi" gerekçesiyle topluluk kurallarını bozduğu için kaldırıldığını duyurdu.
Youtube, X ve Instagram'da toplamda 15 milyondan fazla takipçisi olan Piers Morgan, son yıllarda gazetecilik ve televizyonculuk kariyerini tamamen sosyal medyadan yürütüyor. Yaptığı televizyon röportajları dünya çapında ses getiren Morgan mavi tikli Instagram hesabından dün kendisini Donald Trump ile gösteren bir fotoğrafını paylaşarak Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Morgan, daha sonra X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda "Bu çok komik.. Instagram, Donald Trump'a gönderdiğim tebrik fotoğrafımı/mesajımı 'nefret söylemi' olduğu gerekçesiyle kaldırdı" dedi.
Piers Morgan, daha sonra açıklama yaparak Instagram'ın gönderisini yeniden yayınlandığını duyurdu. Morgan'ın ikinci gönderisine yorum yapan kullanıcılardan bazıları 'META platformlarının Trump ile ilgili her şeye sansür uyguladığı' şeklinde yorumlar yaptı.