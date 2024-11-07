https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trump-kazandi-kazandirdi-teslanin-hisseleri-yukseldi-elon-muskin-serveti-255-milyar-dolar-artti--1090119829.html
Trump kazandı kazandırdı: Tesla’nın hisseleri yükseldi, Elon Musk’ın serveti 25.5 milyar dolar arttı
Trump kazandı kazandırdı: Tesla’nın hisseleri yükseldi, Elon Musk’ın serveti 25.5 milyar dolar arttı
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasıyla Cumhuriyetçi adaya destek veren Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla’nın hisseleri yaklaşık yüzde 15... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T08:51+0300
2024-11-07T08:51+0300
2024-11-07T09:00+0300
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Bloomberg Billionaires Index (BBI)verilerine göre, Tesla’nın hisseleri yüzde 14.75 arttı. Bu artış, Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın servetine 26 milyar 500 milyon dolar ekledi.BBI sıralamasında ilk sırada yer alan Musk’ın toplam serveti 290 milyar dolar oldu.ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump daha önce en yakın destekçileri olan milyarder Elon Musk ve siyasetçi Robert Kennedy Jr'ı yönetiminde güçlü pozisyonlara atama sözün vermişti.ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, 295 delegenin oyuyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.226 delegeye sahip Demokrat aday Kamala Harris, seçimi kaybettiğini yaptığı konuşmayla kabul etti.Musk, Trump’ı desteklemesi ve buna ilişkin yaptığı harcamalarla gündeme gelmişti. Bazı yatırımcılar, Musk’ın siyasi faaliyetlerinin Tesla’nın değerini etkileyip etkilemeyeceğini sorgularken Musk, seçimlerin ABD için kritik olduğunu savunmuştu.
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, elon musk, tesla, borsa, hisse senedi, servet, kamala harris
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, elon musk, tesla, borsa, hisse senedi, servet, kamala harris
Trump kazandı kazandırdı: Tesla’nın hisseleri yükseldi, Elon Musk’ın serveti 25.5 milyar dolar arttı
08:51 07.11.2024 (güncellendi: 09:00 07.11.2024)
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasıyla Cumhuriyetçi adaya destek veren Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla’nın hisseleri yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Musk’ın net serveti 26.5 milyon dolar arttı.
Bloomberg Billionaires Index (BBI)verilerine göre, Tesla’nın hisseleri yüzde 14.75 arttı. Bu artış, Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın servetine 26 milyar 500 milyon dolar ekledi.
BBI sıralamasında ilk sırada yer alan Musk’ın toplam serveti 290 milyar dolar oldu.
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump daha önce en yakın destekçileri olan milyarder Elon Musk ve siyasetçi Robert Kennedy Jr'ı yönetiminde güçlü pozisyonlara atama sözün vermişti.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, 295 delegenin oyuyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.226 delegeye sahip Demokrat aday Kamala Harris, seçimi kaybettiğini yaptığı konuşmayla kabul etti.
Musk, Trump’ı desteklemesi ve buna ilişkin yaptığı harcamalarla gündeme gelmişti. Bazı yatırımcılar, Musk’ın siyasi faaliyetlerinin Tesla’nın değerini etkileyip etkilemeyeceğini sorgularken Musk, seçimlerin ABD için kritik olduğunu savunmuştu.