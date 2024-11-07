https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trump-alaskayi-da-alarak-295-delegeye-ulasti-1090117437.html

Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı

Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Donald Trump ABD seçimlerinde Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaştı. Kamala Harris ise Maine eyaletini kazanarak 226 delegeye sahip oldu. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T04:51+0300

2024-11-07T04:51+0300

2024-11-07T04:52+0300

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ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sona eren Alaska ve Maine eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Trump, oy sayımı tamamlanan Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaşırken, Demokrat Kamala Harris de Maine eyaletinden gelenlerle 226 delegeye sahip oldu.Geriye Nevada ve Arizona eyaletleri beklenirken artık bu eyaletler seçimin sonucunu delege sayıları sebebiyle etkilemiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogandan-donald-trumpa-tebrik-telefonu-1090115852.html

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nevada

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