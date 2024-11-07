https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trump-alaskayi-da-alarak-295-delegeye-ulasti-1090117437.html
Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı
Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Donald Trump ABD seçimlerinde Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaştı. Kamala Harris ise Maine eyaletini kazanarak 226 delegeye sahip oldu. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T04:51+0300
2024-11-07T04:51+0300
2024-11-07T04:52+0300
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ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sona eren Alaska ve Maine eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Trump, oy sayımı tamamlanan Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaşırken, Demokrat Kamala Harris de Maine eyaletinden gelenlerle 226 delegeye sahip oldu.Geriye Nevada ve Arizona eyaletleri beklenirken artık bu eyaletler seçimin sonucunu delege sayıları sebebiyle etkilemiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogandan-donald-trumpa-tebrik-telefonu-1090115852.html
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abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, alaska, maine, nevada, arizona
abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, alaska, maine, nevada, arizona
Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı
04:51 07.11.2024 (güncellendi: 04:52 07.11.2024)
Donald Trump ABD seçimlerinde Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaştı. Kamala Harris ise Maine eyaletini kazanarak 226 delegeye sahip oldu.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sona eren Alaska ve Maine eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Trump, oy sayımı tamamlanan Alaska eyaletini de kazanarak 295 delegeye ulaşırken, Demokrat Kamala Harris de Maine eyaletinden gelenlerle 226 delegeye sahip oldu.
Geriye Nevada ve Arizona eyaletleri beklenirken artık bu eyaletler seçimin sonucunu delege sayıları sebebiyle etkilemiyor.