https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/sert-dusus-sonrasi-altin-fiyatlarinda-son-durum-7-kasimda-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1090121250.html

Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından doların güçlenmesiyle yaklaşık 3 haftanın dip seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed'in bugün... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T09:40+0300

2024-11-07T09:40+0300

2024-11-07T09:40+0300

ekonomi

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gram altın

gram fiyatı

çeyrek altın

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ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla beraber alt fiyatları dün sert düzeltme hareketini gördü. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660.75 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek başladı. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram altın güne 2 bin 924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 906 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 923 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 780 TL'den işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abd-secimleri-sonrasi-hareketlilik-suruyor-islam-memisten-fed-faiz-karari-oncesi-kritik-uyari-neye-1090119125.html

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Sputnik Türkiye

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