https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/sert-dusus-sonrasi-altin-fiyatlarinda-son-durum-7-kasimda-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1090121250.html
Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından doların güçlenmesiyle yaklaşık 3 haftanın dip seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed'in bugün... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:40+0300
2024-11-07T09:40+0300
2024-11-07T09:40+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
gram fiyatı
çeyrek altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg
ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla beraber alt fiyatları dün sert düzeltme hareketini gördü. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660.75 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek başladı. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram altın güne 2 bin 924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 906 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 923 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 780 TL'den işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abd-secimleri-sonrasi-hareketlilik-suruyor-islam-memisten-fed-faiz-karari-oncesi-kritik-uyari-neye-1090119125.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7119d94d27d050f45500db4addf80183.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı, çeyrek altın
altın, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı, çeyrek altın
Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından doların güçlenmesiyle yaklaşık 3 haftanın dip seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Dünkü sert düşüsün ardından gerilemesini sürdürüyor. Peki, 7 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira?
ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla beraber alt fiyatları dün sert düzeltme hareketini gördü. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660.75 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek başladı. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın güne 2 bin 924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 906 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 923 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 780 TL'den işlem görüyor.