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Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
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48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
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ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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SEYİR HALİ
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EKONOMİ
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Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından doların güçlenmesiyle yaklaşık 3 haftanın dip seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed'in bugün... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:40+0300
2024-11-07T09:40+0300
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ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla beraber alt fiyatları dün sert düzeltme hareketini gördü. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660.75 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek başladı. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram altın güne 2 bin 924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 906 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 923 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 780 TL'den işlem görüyor.
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altın, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı, çeyrek altın
altın, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı, çeyrek altın

Sert düşüş sonrası altın fiyatlarında son durum: 7 Kasım'da gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

09:40 07.11.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Altın fiyatları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından doların güçlenmesiyle yaklaşık 3 haftanın dip seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Dünkü sert düşüsün ardından gerilemesini sürdürüyor. Peki, 7 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira?
ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla beraber alt fiyatları dün sert düzeltme hareketini gördü. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660.75 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek başladı. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın güne 2 bin 924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 906 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 923 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 780 TL'den işlem görüyor.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
EKONOMİ
ABD seçimleri sonrası hareketlilik sürüyor, İslam Memiş'ten Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı: Neye yatırım yapmalı?
08:26
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