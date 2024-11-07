https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abd-secimleri-sonrasi-hareketlilik-suruyor-islam-memisten-fed-faiz-karari-oncesi-kritik-uyari-neye-1090119125.html

ABD seçimleri sonrası hareketlilik sürüyor, İslam Memiş'ten Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı: Neye yatırım yapmalı?

ABD seçimleri sonrası hareketlilik sürüyor, İslam Memiş'ten Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı: Neye yatırım yapmalı?

Sputnik Türkiye

ABD'de dün yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından piyasalar hareketlendi. Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T08:26+0300

2024-11-07T08:26+0300

2024-11-07T08:26+0300

ekonomi

islam memiş

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

altın

yarım gram altın

gram altın

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Donald Trump'ın 295 delegenin oyunu alarak başkanlık zaferini ilan etmesiyle birlikte Bitcoin yüzde 9 artışla 75 bin doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde, dolar endeksi de yüzde 2 yükselerek 105 seviyesini aştı. Buna karşılık altın ve petrol sert bir düşüş yaşadı; ons altın yüzde 3 değer kaybetti.Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak?Seçim heyecanının hemen ardından gözler bugün saat 21.00'da açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. ABD merkezli Washington Post, Fed'in yıl içindeki ikinci faiz indirimini yapmasının beklendiğini duyurdu. Kararın, çeyrek baz puanlık bir indirimle sınırlı kalması ve Aralık ayında benzer bir adım atılması tahmin ediliyor.Altın ve piyasalarda son durumŞu an gram altın 2 bin 920 lira, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu gelişmelerin piyasalardaki etkisini değerlendirerek kazananları açıkladı: Bitcoin, dolar endeksi ve Tesla.Borsa İstanbul ve yatırım önerileriMemiş, Borsa İstanbul 100 endeksi için kademeli alım önerdi ve endeksin 8 bin 200 puan seviyesinin altında bir risk taşıdığını belirtti. Orta ve uzun vadede kademeli alım yapan yatırımcıların kazançlı çıkacağını vurguladı.Euro ve dolar yatırımıDolar/TL'de beklenen hareketlilik yaşanmazken, Memiş, doların baskılandığını ve 35 lirayı zorlaması gerektiğini ifade etti. Euro/dolar paritesi için ise euroda düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti.Bitcoin ve yatırım stratejileriMemiş, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 80 bin doları göreceğini öngörerek, yatırım tavsiyelerini sıraladı:

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