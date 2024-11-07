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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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ABD seçimleri sonrası hareketlilik sürüyor, İslam Memiş'ten Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı: Neye yatırım yapmalı?
ABD seçimleri sonrası hareketlilik sürüyor, İslam Memiş'ten Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı: Neye yatırım yapmalı?
Sputnik Türkiye
ABD'de dün yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından piyasalar hareketlendi. Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T08:26+0300
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fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
altın
yarım gram altın
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Donald Trump'ın 295 delegenin oyunu alarak başkanlık zaferini ilan etmesiyle birlikte Bitcoin yüzde 9 artışla 75 bin doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde, dolar endeksi de yüzde 2 yükselerek 105 seviyesini aştı. Buna karşılık altın ve petrol sert bir düşüş yaşadı; ons altın yüzde 3 değer kaybetti.Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak?Seçim heyecanının hemen ardından gözler bugün saat 21.00'da açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. ABD merkezli Washington Post, Fed'in yıl içindeki ikinci faiz indirimini yapmasının beklendiğini duyurdu. Kararın, çeyrek baz puanlık bir indirimle sınırlı kalması ve Aralık ayında benzer bir adım atılması tahmin ediliyor.Altın ve piyasalarda son durumŞu an gram altın 2 bin 920 lira, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu gelişmelerin piyasalardaki etkisini değerlendirerek kazananları açıkladı: Bitcoin, dolar endeksi ve Tesla.Borsa İstanbul ve yatırım önerileriMemiş, Borsa İstanbul 100 endeksi için kademeli alım önerdi ve endeksin 8 bin 200 puan seviyesinin altında bir risk taşıdığını belirtti. Orta ve uzun vadede kademeli alım yapan yatırımcıların kazançlı çıkacağını vurguladı.Euro ve dolar yatırımıDolar/TL'de beklenen hareketlilik yaşanmazken, Memiş, doların baskılandığını ve 35 lirayı zorlaması gerektiğini ifade etti. Euro/dolar paritesi için ise euroda düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti.Bitcoin ve yatırım stratejileriMemiş, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 80 bin doları göreceğini öngörerek, yatırım tavsiyelerini sıraladı:
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fed faiz oranı, eylül ayı fed faiz kararı ne zaman, fed faizi indirecek mi, üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, fed üretici fiyat endeksi, fed tüketici fiyat endeksi, fed faiz kararı 2024, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları, bitcoin ne kadar, bitcoin yorum
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ABD seçimleri sonrası hareketlilik sürüyor, İslam Memiş'ten Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı: Neye yatırım yapmalı?

08:26 07.11.2024
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dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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ABD'de dün yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından piyasalar hareketlendi. Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna otururken, bu gelişme finansal piyasalarda güçlü etkiler yarattı. Özellikle Bitcoin ve dolar endeksindeki değişimler dikkat çekerken
Donald Trump'ın 295 delegenin oyunu alarak başkanlık zaferini ilan etmesiyle birlikte Bitcoin yüzde 9 artışla 75 bin doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde, dolar endeksi de yüzde 2 yükselerek 105 seviyesini aştı. Buna karşılık altın ve petrol sert bir düşüş yaşadı; ons altın yüzde 3 değer kaybetti.

Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Seçim heyecanının hemen ardından gözler bugün saat 21.00'da açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. ABD merkezli Washington Post, Fed'in yıl içindeki ikinci faiz indirimini yapmasının beklendiğini duyurdu. Kararın, çeyrek baz puanlık bir indirimle sınırlı kalması ve Aralık ayında benzer bir adım atılması tahmin ediliyor.

Altın ve piyasalarda son durum

Şu an gram altın 2 bin 920 lira, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu gelişmelerin piyasalardaki etkisini değerlendirerek kazananları açıkladı: Bitcoin, dolar endeksi ve Tesla.

Borsa İstanbul ve yatırım önerileri

Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksi için kademeli alım önerdi ve endeksin 8 bin 200 puan seviyesinin altında bir risk taşıdığını belirtti. Orta ve uzun vadede kademeli alım yapan yatırımcıların kazançlı çıkacağını vurguladı.

Euro ve dolar yatırımı

Dolar/TL'de beklenen hareketlilik yaşanmazken, Memiş, doların baskılandığını ve 35 lirayı zorlaması gerektiğini ifade etti. Euro/dolar paritesi için ise euroda düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti.

Bitcoin ve yatırım stratejileri

Memiş, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 80 bin doları göreceğini öngörerek, yatırım tavsiyelerini sıraladı:
"Euro ve gümüş yatırımlarını öncelikli tutarım, Bitcoin'in getirisini de bu iki varlıkla dengelemeyi tercih ederim."
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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