https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/sergen-yalcin-transfer-teklifi-aldigi-takimi-acikladi-1090137501.html
Sergen Yalçın transfer teklifi aldığı takımı açıkladı
Sergen Yalçın transfer teklifi aldığı takımı açıkladı
Sputnik Türkiye
Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana 3'ü yurt dışından, 5'i Türkiye'den olmak üzere 8 teklif aldığını söyledi. Sergen Yalçın son olarak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T15:23+0300
2024-11-07T15:23+0300
2024-11-07T15:23+0300
spor
sergen yalçın
amedspor
amedspor
transfer
teknik direktör
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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, 11 haftası geride kalan sezonda 8 transfer teklifi aldığını açıklarken takım ismi de verdi.Sergen Yalçın hangi takımlardan teklif aldı?Sergen Yalçın'ın Kafa Sports'ta yaptığı açıklamalar şöyle:'Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum'
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sergen yalçın, amedspor, amedspor, transfer, teknik direktör
sergen yalçın, amedspor, amedspor, transfer, teknik direktör
Sergen Yalçın transfer teklifi aldığı takımı açıkladı
Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana 3'ü yurt dışından, 5'i Türkiye'den olmak üzere 8 teklif aldığını söyledi. Sergen Yalçın son olarak transfer teklifi yapan takımın ismini de söyledi.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, 11 haftası geride kalan sezonda 8 transfer teklifi aldığını açıklarken takım ismi de verdi.
Sergen Yalçın hangi takımlardan teklif aldı?
Sergen Yalçın'ın Kafa Sports'ta yaptığı açıklamalar şöyle:
"Artık televizyon tarafındayız, YouTube'tayız. Bu sene öyle olmaya karar verdik. Çok ciddi teknik direktörlük teklifleri de alıyorum. Amedspor'dan teklif geldi. Oradan da aradılar. Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den."
'Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum'
"Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyecanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım. Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum. Tabi herkesin bir hedefi var o da ayrı bir konu ama daha çok kupalar kazanmaya yönelik bir hedef olursa benim için daha iyi olur. O zaman kendimi daha işe verebilirim diye düşünüyorum."