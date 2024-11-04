https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sampiyonlar-liginde-bu-hafta-hangi-maclar-var-1090009860.html

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni formatla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 4... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T14:32+0300

2024-11-04T14:32+0300

2024-11-04T14:32+0300

spor

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şampiyonlar ligi kupası

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları neler?Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:Yarın:20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)6 Kasım Çarşamba:20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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