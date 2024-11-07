https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusya-abd-ermenistani-israrla-ulusal-intihara-surukluyor-1090131562.html

Rusya: ABD, Ermenistan'ı ısrarla 'ulusal intihara' sürüklüyor

Rusya: ABD, Ermenistan'ı ısrarla 'ulusal intihara' sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan'ı Rusya ve diğer yakın ortaklarıyla işbirliğinden vazgeçirmeye çalışan ABD'nin Erivan ile Ermeni toplumunu 'intihara' sürüklediğinin altı çizildi. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T12:39+0300

2024-11-07T12:39+0300

2024-11-07T12:39+0300

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abd dışişleri bakanlığı

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rusya

avrasya ekonomik birliği (aeb)

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Washington'un Erivan'ı Batı yanlısı kalkınma modeline nihai olarak yönlendirme sürecini hızlandırmak için çabalarını sıklaştırdığını belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin bu tutumuyla Ermenistan'ı ısrarla 'ulusal intihara' sürüklediğini vurguladı.SVR'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarını daha aktif kılmaya yönelik önlemler üzerindeki çalışmalarını belirgin biçimde hızlandırdı. Washington, kaçınılmaz zorluklara rağmen Erivan'ı Batı yanlısı kalkınma modeline nihai olarak yönelme sürecini hızlandırmaya ikna etmek amacıyla Ermeni siyasi eliti üzerindeki 'yönlendirici nüfuzunu' güçlendirmeyi önemli görüyor" ifadeleri kullanıldı.ABD'nin bu görevi halihazırda Ukrayna ve Moldova'da kullanılan metotlarla çözmeyi planladığını kaydeden SVR, ABD Dışişleri Bakanlığı'yla bağlantılı kuruluşlara Ermenistan'daki ana devlet kurumları için personel yetiştirme programını genişletmeleri ve Ermeni hükümetinin çalışmalarını Batı'nın çıkarları doğrultusunda düzeltecek yabancı danışmanların aktif katılımını sağlamaları yönünde talimat verildiğini vurguladı.ABD'nin ana hedefinin Ermenistan'daki toplumsal ve siyasi süreçlerde sürdürülebilir bir Rusya karşıtı yönelim oluşturmak olduğunu aktaran SVR, "Washington, Ermeni halkını ABD yönetimindeki sözde medeni topluluğa entegre etmeyi öngören 'yüksek amaca' ulaşmak için, Ermenistan'ın geleneklerinden, ulusal değerlerinden ve Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki en yakın ortaklarıyla olan, ülkenin yakın zamandaki ekonomik büyümesine katkı sunan istikrarlı ticari ve ekonomik ilişkilerden vazgeçmesi gerektiği görüşünde" diye vurguladı.SVR, ABD'nin bu girişimleriyle Ermenistan'ı ısrarla 'ulusal intihara' sürüklediğinin altını çizdi.

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