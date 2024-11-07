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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rus-kesifci-ukrayna-ordusu-bize-karsi-kimyasal-silah-kullandi-1090121393.html
Rus keşifçi: Ukrayna ordusu bize karşı kimyasal silah kullandı
Rus keşifçi: Ukrayna ordusu bize karşı kimyasal silah kullandı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekatta faaliyet gösteren keşif bölüğünün Kirey kod adlı komutanı, Ukrayna güçlerinin Kurahovo... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T09:39+0300
2024-11-07T09:44+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
kimyasal silah
igor kirillov
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Sputnik’e konuşan Kirey, “Kimya. Gerekli tüm önlemleri aldık, oradan uzaklaştık. Rüzgâr bu gazı ters yöne savurdu. Bize karşı yasaklanmış olanlar dahil tüm yöntemlere başvurarak mücadele etmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Rus ordusu Kurahovo yönünde aktif taarruz çalışmaları yürütüyor. Donbas'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim birimi olan Kurahovo'nun kontrol altına alınması, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batısına doğru ilerleme fırsatını sağlayacak.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ağustos ayında Ukraynalı oluşumların Rus askerlere karşı duman bombaları şeklindeki kimyasal silah kullandığını açıklamıştı. Ukrayna ordusunun 11 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinde DM-105 kimyasal mermi kullandığı, saldırıdan 20’den fazla kişinin etkilendiği belirtilmişti.Kirillov, toplamda özel askeri harekat süresi boyunca Ukrayna ordusunun Donetsk, Bogdanovka, Gorlovka, Kremennaya, Artemovsk, Krasnolimansk ve Boguslavl’da 400’den fazla kez kloropikrin, Bi-Zet, hidrosiyanik asit, klorosiyanin gibi kimyasal maddelere başvurduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html
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Rus keşifçi: Ukrayna ordusu bize karşı kimyasal silah kullandı

09:39 07.11.2024 (güncellendi: 09:44 07.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekatta faaliyet gösteren keşif bölüğünün Kirey kod adlı komutanı, Ukrayna güçlerinin Kurahovo istikametinde keşifçilerin bulunduğu konuma zehirli gaz dolu cisim attığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Kirey, “Kimya. Gerekli tüm önlemleri aldık, oradan uzaklaştık. Rüzgâr bu gazı ters yöne savurdu. Bize karşı yasaklanmış olanlar dahil tüm yöntemlere başvurarak mücadele etmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.
Rus ordusu Kurahovo yönünde aktif taarruz çalışmaları yürütüyor. Donbas'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim birimi olan Kurahovo'nun kontrol altına alınması, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batısına doğru ilerleme fırsatını sağlayacak.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ağustos ayında Ukraynalı oluşumların Rus askerlere karşı duman bombaları şeklindeki kimyasal silah kullandığını açıklamıştı. Ukrayna ordusunun 11 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinde DM-105 kimyasal mermi kullandığı, saldırıdan 20’den fazla kişinin etkilendiği belirtilmişti.
Kirillov, toplamda özel askeri harekat süresi boyunca Ukrayna ordusunun Donetsk, Bogdanovka, Gorlovka, Kremennaya, Artemovsk, Krasnolimansk ve Boguslavl’da 400’den fazla kez kloropikrin, Bi-Zet, hidrosiyanik asit, klorosiyanin gibi kimyasal maddelere başvurduğunu kaydetmişti.
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