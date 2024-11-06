https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/zaharova-zelenskiyin-trumpi-kutlamasini-degerlendirdi-elon-musk-ile-de-marsa-yapacagi-ucusu-1090114898.html

Zaharova Zelenskiy'in Trump'ı kutlamasını değerlendirdi: 'Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı?'

Zaharova Zelenskiy'in Trump'ı kutlamasını değerlendirdi: 'Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı?'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump hakkındaki sözlerinin ardından Zelenskiy'e Mars'a uçma konusunu... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T23:41+0300

2024-11-06T23:41+0300

2024-11-06T23:41+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

vladimir zelenskiy

donald trump

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donald Trump ile 'zafer planı' hakkında yaptığı yorumları ironik bir dille değerlendirdi.Telegram kanalında yaptığı paylaşımda Zaharova şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Donald Trump'ı başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlyarak ABD ile Ukrayna arasındaki ortaklığı ve 'zafer planını' tartıştıkları bir toplantıyı hatırlatmıştı.Zelenskiy 18 Ekim'de Ukrayna'nın 'zafer planını' Ukrayna Parlamentosu'na sunmuştu. Belgede beş madde ve üç gizli ekleme yer almıştı. Bilhassa birinci madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve daha sonra da üye olmasını, ikinci madde ise Rusya topraklarında uzun menzilli silahlarla yapılacak saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve üçüncü madde de Rusya'nın 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da konuşlandırılmasını içeriyordu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova daha önce Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu vurgulamış ve bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev makamları için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığının farkına varmak olacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlin-trumpin-ukraynaya-iliskin-aciklamalarina-yanit-verdi-somut-adimlara-gore-karar-verecegiz--1090113076.html

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