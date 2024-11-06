Zaharova Zelenskiy'in Trump'ı kutlamasını değerlendirdi: 'Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/zaharova-zelenskiyin-trumpi-kutlamasini-degerlendirdi-elon-musk-ile-de-marsa-yapacagi-ucusu-1090114898.html
Zaharova Zelenskiy'in Trump'ı kutlamasını değerlendirdi: 'Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı?'
Zaharova Zelenskiy'in Trump'ı kutlamasını değerlendirdi: 'Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı?'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump hakkındaki sözlerinin ardından Zelenskiy'e Mars'a uçma konusunu... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T23:41+0300
2024-11-06T23:41+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
vladimir zelenskiy
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083088959_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_a5c995411e35efe0b70d867981a807e5.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donald Trump ile 'zafer planı' hakkında yaptığı yorumları ironik bir dille değerlendirdi.Telegram kanalında yaptığı paylaşımda Zaharova şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Donald Trump'ı başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlyarak ABD ile Ukrayna arasındaki ortaklığı ve 'zafer planını' tartıştıkları bir toplantıyı hatırlatmıştı.Zelenskiy 18 Ekim'de Ukrayna'nın 'zafer planını' Ukrayna Parlamentosu'na sunmuştu. Belgede beş madde ve üç gizli ekleme yer almıştı. Bilhassa birinci madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve daha sonra da üye olmasını, ikinci madde ise Rusya topraklarında uzun menzilli silahlarla yapılacak saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve üçüncü madde de Rusya'nın 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da konuşlandırılmasını içeriyordu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova daha önce Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu vurgulamış ve bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev makamları için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığının farkına varmak olacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlin-trumpin-ukraynaya-iliskin-aciklamalarina-yanit-verdi-somut-adimlara-gore-karar-verecegiz--1090113076.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083088959_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_fd9737ac31be9f9ea0c812e387c40120.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, donald trump
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, donald trump

Zaharova Zelenskiy'in Trump'ı kutlamasını değerlendirdi: 'Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı?'

23:41 06.11.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump hakkındaki sözlerinin ardından Zelenskiy'e Mars'a uçma konusunu düşünmesini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Donald Trump ile 'zafer planı' hakkında yaptığı yorumları ironik bir dille değerlendirdi.
Telegram kanalında yaptığı paylaşımda Zaharova şu cümleleri kaydetti:

Elon Musk ile de Mars'a yapacağı uçuşu tartışmadı mı? Birçok kişi katkıda bulunmak isterdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Donald Trump'ı başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlyarak ABD ile Ukrayna arasındaki ortaklığı ve 'zafer planını' tartıştıkları bir toplantıyı hatırlatmıştı.
Zelenskiy 18 Ekim'de Ukrayna'nın 'zafer planını' Ukrayna Parlamentosu'na sunmuştu. Belgede beş madde ve üç gizli ekleme yer almıştı. Bilhassa birinci madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve daha sonra da üye olmasını, ikinci madde ise Rusya topraklarında uzun menzilli silahlarla yapılacak saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve üçüncü madde de Rusya'nın 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketinin' Ukrayna'da konuşlandırılmasını içeriyordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova daha önce Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu vurgulamış ve bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev makamları için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığının farkına varmak olacağını belirtmişti.
Kremlin'de Rusya bayrağı yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
Ukrayna krizi
Kremlin, Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi: 'Somut adımlara göre karar vereceğiz
22:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала