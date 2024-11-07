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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/peskov-putin-ve-trump-washingtondaki-goreve-baslama-toreninde-once-konusabilir-1090142257.html
Peskov: Putin ve Trump, Washington'daki göreve başlama töreninden önce konuşabilir
Peskov: Putin ve Trump, Washington'daki göreve başlama töreninden önce konuşabilir
Sputnik Türkiye
Putin ve Trump'ın Washington'da yapılacak göreve başlama töreninden önce konuşmasını dışlamadıklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin Başkan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:31+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkanlık seçimini önde tamamlayan Donald Trump'ın görevi resmen devralmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayabileceğini belirtti.Peskov, "Görüşme yapılması dışlanmıyor. Trump, göreve başlamadan önce Putin'i arayacağını söylemişti. Verdiği sözler var. Esas alacağımız başka bir şey yok" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Trump'ın göreve başlama töreninde temsil edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine de, kimlerin davet edileceği henüz bilinmediği için bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.'Putin, Biden'la konuşmayı planlamıyor'Bu arada Peskov, Putin'in Beyaz Saray'dan ayrılacak Başkan Joe Biden'la telefon görüşmesi yapmayı planlamadığını söyledi.'Trump'ın ekibinin planı soyut nitelikte'Kremlin Sözcüsü, Trump'ın ekibinin Ukrayna krizini çözmek için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladığına dair Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan haber hakkında da konuştu.Söz konusu planın kişilere dayanmadığını ve daha çok WSJ'nin Ukrayna planına benzediğini söyleyen Peskov, "Bu tür yayınlar tamamen soyut nitelikte" diye konuştu.WSJ'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurup cephe hattı boyunca silahsızlandırılmış bölge kurmayı, Kiev'e silah tedarikini sürdürmeyi ve bunun karşılığında Ukrayna'yı NATO'ya üyelik arzusundan uzun bir süre vazgeçirmeyi planladığını anlatmıştı. Haberde, "Trump'ın geçiş ofisinde önerilen seçeneklerden biri, Kiev'in en az 20 yıl boyunca NATO üyeliğinden vazgeçme sözü vermesini içeriyor. Buna karşılık ABD, Ukrayna'ya silah pompalamaya devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trumpin-ekibi-ukraynayla-ilgili-yeni-bir-plan-hazirliyor-cozum-kalici-mi-olacak-yoksa-gecici-mi-1090122807.html
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rusya, abd, vladimir putin, donald trump, joe biden, ukrayna, beyaz saray, washington, ukrayna krizi, wsj, wall street journal (wsj)
rusya, abd, vladimir putin, donald trump, joe biden, ukrayna, beyaz saray, washington, ukrayna krizi, wsj, wall street journal (wsj)

Peskov: Putin ve Trump, Washington'daki göreve başlama töreninden önce konuşabilir

16:31 07.11.2024 (güncellendi: 17:19 07.11.2024)
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinCuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka
Cuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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Putin ve Trump'ın Washington'da yapılacak göreve başlama töreninden önce konuşmasını dışlamadıklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin Başkan Biden'la bir konuşmayı yapmayı planlamadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkanlık seçimini önde tamamlayan Donald Trump'ın görevi resmen devralmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayabileceğini belirtti.

Peskov, "Görüşme yapılması dışlanmıyor. Trump, göreve başlamadan önce Putin'i arayacağını söylemişti. Verdiği sözler var. Esas alacağımız başka bir şey yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Trump'ın göreve başlama töreninde temsil edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine de, kimlerin davet edileceği henüz bilinmediği için bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

'Putin, Biden'la konuşmayı planlamıyor'

Bu arada Peskov, Putin'in Beyaz Saray'dan ayrılacak Başkan Joe Biden'la telefon görüşmesi yapmayı planlamadığını söyledi.

'Trump'ın ekibinin planı soyut nitelikte'

Kremlin Sözcüsü, Trump'ın ekibinin Ukrayna krizini çözmek için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladığına dair Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan haber hakkında da konuştu.

Söz konusu planın kişilere dayanmadığını ve daha çok WSJ'nin Ukrayna planına benzediğini söyleyen Peskov, "Bu tür yayınlar tamamen soyut nitelikte" diye konuştu.

WSJ'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurup cephe hattı boyunca silahsızlandırılmış bölge kurmayı, Kiev'e silah tedarikini sürdürmeyi ve bunun karşılığında Ukrayna'yı NATO'ya üyelik arzusundan uzun bir süre vazgeçirmeyi planladığını anlatmıştı.

Haberde, "Trump'ın geçiş ofisinde önerilen seçeneklerden biri, Kiev'in en az 20 yıl boyunca NATO üyeliğinden vazgeçme sözü vermesini içeriyor. Buna karşılık ABD, Ukrayna'ya silah pompalamaya devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.
Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally Friday, Nov. 1, 2024, in Milwaukee. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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