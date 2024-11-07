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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/pakistanda-hava-kirliligi-17-kasima-kadar-egitim-durduruldu-900-kisi-hastanelik-oldu-1090117129.html
Pakistan'da hava kirliliği: 17 Kasım'a kadar eğitim durduruldu, 900 kişi hastanelik oldu
Pakistan'da hava kirliliği: 17 Kasım'a kadar eğitim durduruldu, 900 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın en fazla nüfusa sahip eyaleti Pencap'ın bazı kentlerinde, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 17... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T04:23+0300
2024-11-07T04:23+0300
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Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle eğitime verilen ara 17 Kasım'a kadar uzatıldı. The Tribune Express gazetesine göre, 240 milyonluk nüfusa sahip Pakistan'da, ülkenin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Pencap'ta hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiliyor. Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, yaptığı açıklamada, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan şehirlerinde, ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını belirtti. Aurangzeb, bu şehirlerde maske takmanın zorunlu olduğunu ve halka, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca, kamu ve özel sektördeki çalışanların yarısının evden çalışacağını, Lahor'da 5 Kasım'da hava kirliliğinden dolayı yaklaşık 900 kişinin hastaneye başvurduğunu ifade etti. 3 Kasım'da, Lahor'daki okulların 10 Kasım'a kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, hava kalitesini daha da kötüleştirecek aktivitelere kısıtlamalar getirmişti. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, Lahor'daki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) "kabul edilebilir" olarak kabul ettiği seviyenin 40 kat üzerine çıkarken, şehir, 'dünya genelinde en yüksek hava kirliliği seviyesine sahip olan şehir' olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/pakistan-cumhurbaskani-zerdari-ucaktan-indigi-sirada-bacagini-kirdi-1089909004.html
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pakistan, hava kirliliği, eğitim, ara, ara vermek
pakistan, hava kirliliği, eğitim, ara, ara vermek

Pakistan'da hava kirliliği: 17 Kasım'a kadar eğitim durduruldu, 900 kişi hastanelik oldu

04:23 07.11.2024
© AP Photo / K.M. ChaudaryStudents wear mask and heading to their school as smog envelops the areas of Lahore, Pakistan
Students wear mask and heading to their school as smog envelops the areas of Lahore, Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Pakistan'ın en fazla nüfusa sahip eyaleti Pencap'ın bazı kentlerinde, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacak.
Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle eğitime verilen ara 17 Kasım'a kadar uzatıldı.
The Tribune Express gazetesine göre, 240 milyonluk nüfusa sahip Pakistan'da, ülkenin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Pencap'ta hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiliyor.
Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, yaptığı açıklamada, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan şehirlerinde, ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını belirtti.
Aurangzeb, bu şehirlerde maske takmanın zorunlu olduğunu ve halka, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca, kamu ve özel sektördeki çalışanların yarısının evden çalışacağını, Lahor'da 5 Kasım'da hava kirliliğinden dolayı yaklaşık 900 kişinin hastaneye başvurduğunu ifade etti.
3 Kasım'da, Lahor'daki okulların 10 Kasım'a kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, hava kalitesini daha da kötüleştirecek aktivitelere kısıtlamalar getirmişti.
Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, Lahor'daki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) "kabul edilebilir" olarak kabul ettiği seviyenin 40 kat üzerine çıkarken, şehir, 'dünya genelinde en yüksek hava kirliliği seviyesine sahip olan şehir' olmuştu.
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