https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/pakistan-cumhurbaskani-zerdari-ucaktan-indigi-sirada-bacagini-kirdi-1089909004.html
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari uçaktan indiği sırada bacağını kırdı
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari uçaktan indiği sırada bacağını kırdı
Sputnik Türkiye
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari BAE ziyaretinde uçaktan inerken bacağını kırdı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T02:47+0300
2024-11-01T02:47+0300
2024-11-01T02:47+0300
dünya
asıf ali zerdari
bacak
uçak
kırık
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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Dubai Havaalanı'nda uçaktan inerken bacağını kırdı. Hastaneye sevk edilen Zerdari'nin bacağının doktor kontrolünün ardından alçıya alındığı ve 4 hafta istirahat etmesinin tavsiye edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bm-genel-kurulunda-bardak-yerine-surahiden-su-icti-sosyal-medyada-gundem-oldu-1088490437.html
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asıf ali zerdari, bacak, uçak, kırık
asıf ali zerdari, bacak, uçak, kırık
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari uçaktan indiği sırada bacağını kırdı
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari BAE ziyaretinde uçaktan inerken bacağını kırdı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Dubai Havaalanı'nda uçaktan inerken bacağını kırdı.
Hastaneye sevk edilen Zerdari'nin bacağının doktor kontrolünün ardından alçıya alındığı ve 4 hafta istirahat etmesinin tavsiye edildiği açıklandı.