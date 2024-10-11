https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/osym-pazar-gunu-4-farkli-sinav-duzenleyecek-1089086535.html

ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek

ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), pazar günü 4 farklı sınav düzenlenecek. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T09:35+0300

2024-10-11T09:35+0300

2024-10-11T09:35+0300

türkiye

ösym

ösym başkanı bayram ali ersoy

sınav

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2.Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık) 13 Ekim Pazar günü yapılacak.Adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak ve sınavlar saat 10.15'te başlayacak. EUS ve STS Eczacılık, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:"EUS ve STS Eczacılık geçen sene ilk kez elektronik ortamda düzenlendi. Sınavlar bu sene de elektronik ortamda uygulanacak. Bu sınavlarda adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Bu iki sınava toplam 721 aday başvuru yaptı. STS Diş Hekimliği Ankara'da, DUS 2. Dönemi ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak. DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak. DUS ve STS Diş Hekimliğinde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 7 bin 892 aday bu sınavlara katılacak. Pazar günü yapılacak sınavlarda emniyet dahil toplam bin 174 görevli yer alacak. DUS 2. Dönemde ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek."Pazar günü nüfus müdürlükleri açık mı?Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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