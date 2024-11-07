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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Bazı bölgelere de kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Bazı bölgelere de kar yağışı geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumunu paylaştı. Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım'a ilişkin hava durumunu paylaştı. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.Havalar soğuyacak: Yağmur ve kar yağışı geliyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava sıcaklıklarının yeniden düşüşü için tarih işaret etti. Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini söyleyen Şen, İstanbul'a yağmur geleceğini belirtti. Meteoroloji uzmanı, hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görüleceğini söyledi. Prof. Dr. Orhan Şen'in hava tahmini şöyle:
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Bazı bölgelere de kar yağışı geliyor

09:24 07.11.2024 (güncellendi: 09:25 07.11.2024)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumunu paylaştı. Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıkların düşüceğini söylerek İstanbul'a yağış geldiğini belirtti. Şen, kar yağışı için de tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım'a ilişkin hava durumunu paylaştı. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Havalar soğuyacak: Yağmur ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava sıcaklıklarının yeniden düşüşü için tarih işaret etti. Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini söyleyen Şen, İstanbul'a yağmur geleceğini belirtti. Meteoroloji uzmanı, hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görüleceğini söyledi. Prof. Dr. Orhan Şen'in hava tahmini şöyle:
"Bugün, yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor, pazar pazartesi de devam eder. Pazar, pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek. Yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor. Bugün yarın İstanbul'da yağış yok, 18 C. Hafta sonu yağmurlu, pazar günü sıcaklık düşüyor. İzmir 21, Antalya 26 Ankara 14 C. Bugün ve yarın iç kesimlerde sabah saatlerinde sis var."
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