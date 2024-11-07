https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/meteoroloji-uzmani-orhan-sen-istanbul-icin-tarih-verdi-bazi-bolgelere-de-kar-yagisi-geliyor-1090120474.html

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Bazı bölgelere de kar yağışı geliyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Bazı bölgelere de kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumunu paylaştı. Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T09:24+0300

2024-11-07T09:24+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım'a ilişkin hava durumunu paylaştı. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.Havalar soğuyacak: Yağmur ve kar yağışı geliyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava sıcaklıklarının yeniden düşüşü için tarih işaret etti. Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini söyleyen Şen, İstanbul'a yağmur geleceğini belirtti. Meteoroloji uzmanı, hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görüleceğini söyledi. Prof. Dr. Orhan Şen'in hava tahmini şöyle:

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