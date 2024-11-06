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Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı: ‘Polar vortex sisteminin bozulması ülkemizi etkileyebilir’
Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı: ‘Polar vortex sisteminin bozulması ülkemizi etkileyebilir’
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, kasım ayında hava durumu için yeni tahminleri açıkladı. Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak, kuzey ve doğu kesimlerde ise hava... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T09:15+0300
2024-11-06T09:15+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
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hava durumu
istanbul hava durumu
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sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğuda 2-4 derece yükselmesi beklenirken, pus ve sis yer yer etkili olacak.Uzmanlar soğuk severleri uyarıyorSon tahminler doğrultusunda kışa hazırlık yapan soğuk hava meraklıları, özellikle kasım ayının ikinci yarısından itibaren hava koşullarında değişim bekleyebilirler.Özellikle Karadeniz’in yüksek bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, kasım ayının ikinci yarısında yağışların etkisini artıracağına dikkat çekti.Soğuk hava Rusya’dan geldi, yağışlar geciktiRusya’dan gelen soğuk hava dalgası yurdun kuzey ve iç kesimlerinde dondurucu etki yaparken, yağış getirmemesi dikkat çekti. Dr. Özdemir’e göre, Azor Yüksek Basıncı adı verilen hava sistemi Avrupa’nın büyük kısmını etkiliyor ve bu durum, Türkiye’nin de yağışsız bir dönem geçirmesine neden oluyor.Dr. Özdemir, “Bu yüksek basınç sistemi Polonya ve Belarus üzerinden Türkiye’ye soğuk ve kuru hava taşıyor. Gece-gündüz sıcaklık farkları artarken, yağış beklenen bölgelerde güneşli ve kuru bir hava hâkim. Yüksek basıncın etkisini kaybetmesiyle birlikte kasım ayının ikinci yarısında yağışların ülke geneline yayılması bekleniyor” dedi.Karadeniz’de kar yağışı geliyorKasım ayının ortasından itibaren Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Dr. Özdemir, Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını belirtti. Özellikle yüksek yaylalar, kar yağışı ile kış koşullarını hissedecek.Kışın nasıl geçmesi bekleniyor? Polar Vortex devreye giriyorKış mevsiminin hava durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Özdemir, kutup girdabı (Polar Vortex) olarak bilinen sistemin zayıflamasıyla bu yıl soğuk ve karlı bir kış geçirme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Kutupsal jet akımının zayıflamasıyla kutup soğuklarının Türkiye’ye daha sık ineceğini belirten Özdemir, “Bu yıl kış, eski yıllardaki gibi olmasa da, karlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor” dedi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da hava durumuMarmara Bölgesi'nde hava genellikle az bulutlu olacak. Edirne, İstanbul ve Kocaeli’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis beklenirken, sıcaklıklar Edirne’de 17°C, İstanbul’da 15°C ve Kocaeli’de 15°C dolaylarında seyredecek.Ege Bölgesi parlak ve açıkEge Bölgesi'nde de hava açık, ancak iç kesimlerde pus ve sis görülebilir. Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşacak olan sis nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Sıcaklıklar İzmir’de 21°C, Manisa’da 19°C olarak öngörülüyor.Akdeniz'de yazdan kalma günlerAkdeniz Bölgesi'nde hava açık ve güneşli. Adana, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde sıcaklıklar 25-26°C seviyelerinde seyredecek. Bölge genelinde pus veya sis beklenmezken, denizlerde rüzgar kuzeydoğudan esiyor.İç Anadolu soğuk ve açıkİç Anadolu’da da az bulutlu bir hava hâkim. Ankara’da sıcaklık 12°C, Eskişehir’de ise 14°C olacak. Bölge genelinde pus ve sis beklenirken, özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.Karadeniz’de yağış ve karBatı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağış beklenirken, Ordu ve Artvin’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Trabzon 12°C, Artvin ise 6°C dolaylarında seyredecek.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da açık havaDoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde sıcaklıklar 7°C’ye kadar düşebilir. Güneydoğu Anadolu ise açık ve ılık bir hava ile güne başlıyor; Şanlıurfa’da sıcaklık 20°C, Gaziantep’te ise 18°C olacak.Denizlerde fırtına beklentisiDenizlerde ise Ege açıkları ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar Ege'de kuzeydoğudan, Karadeniz'de doğudan esecek. Dalga boyu yer yer 3,5 metreye kadar çıkabileceğinden, denizciler için tedbirli olmaları uyarısı yapılıyor.Pus ve Sis Etkisi Devam EdiyorPus ve sis olaylarının Marmara, İç Anadolu ve Ege’de özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini kısaltacağı, bu nedenle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
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Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı: ‘Polar vortex sisteminin bozulması ülkemizi etkileyebilir’

09:15 06.11.2024
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
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Meteoroloji, kasım ayında hava durumu için yeni tahminleri açıkladı. Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olacak, kuzey ve doğu kesimlerde ise hava sıcaklıkları 2-4 derece yükselecek. Peki bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğuda 2-4 derece yükselmesi beklenirken, pus ve sis yer yer etkili olacak.

Uzmanlar soğuk severleri uyarıyor

Son tahminler doğrultusunda kışa hazırlık yapan soğuk hava meraklıları, özellikle kasım ayının ikinci yarısından itibaren hava koşullarında değişim bekleyebilirler.
Özellikle Karadeniz’in yüksek bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, kasım ayının ikinci yarısında yağışların etkisini artıracağına dikkat çekti.

Soğuk hava Rusya’dan geldi, yağışlar gecikti

Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası yurdun kuzey ve iç kesimlerinde dondurucu etki yaparken, yağış getirmemesi dikkat çekti. Dr. Özdemir’e göre, Azor Yüksek Basıncı adı verilen hava sistemi Avrupa’nın büyük kısmını etkiliyor ve bu durum, Türkiye’nin de yağışsız bir dönem geçirmesine neden oluyor.
Dr. Özdemir, “Bu yüksek basınç sistemi Polonya ve Belarus üzerinden Türkiye’ye soğuk ve kuru hava taşıyor. Gece-gündüz sıcaklık farkları artarken, yağış beklenen bölgelerde güneşli ve kuru bir hava hâkim. Yüksek basıncın etkisini kaybetmesiyle birlikte kasım ayının ikinci yarısında yağışların ülke geneline yayılması bekleniyor” dedi.

Karadeniz’de kar yağışı geliyor

Kasım ayının ortasından itibaren Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Dr. Özdemir, Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını belirtti. Özellikle yüksek yaylalar, kar yağışı ile kış koşullarını hissedecek.

Kışın nasıl geçmesi bekleniyor? Polar Vortex devreye giriyor

Kış mevsiminin hava durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Özdemir, kutup girdabı (Polar Vortex) olarak bilinen sistemin zayıflamasıyla bu yıl soğuk ve karlı bir kış geçirme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Kutupsal jet akımının zayıflamasıyla kutup soğuklarının Türkiye’ye daha sık ineceğini belirten Özdemir, “Bu yıl kış, eski yıllardaki gibi olmasa da, karlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor” dedi.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara’da hava durumu

Marmara Bölgesi'nde hava genellikle az bulutlu olacak. Edirne, İstanbul ve Kocaeli’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis beklenirken, sıcaklıklar Edirne’de 17°C, İstanbul’da 15°C ve Kocaeli’de 15°C dolaylarında seyredecek.

Ege Bölgesi parlak ve açık

Ege Bölgesi'nde de hava açık, ancak iç kesimlerde pus ve sis görülebilir. Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşacak olan sis nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Sıcaklıklar İzmir’de 21°C, Manisa’da 19°C olarak öngörülüyor.

Akdeniz'de yazdan kalma günler

Akdeniz Bölgesi'nde hava açık ve güneşli. Adana, Antalya ve Mersin gibi şehirlerde sıcaklıklar 25-26°C seviyelerinde seyredecek. Bölge genelinde pus veya sis beklenmezken, denizlerde rüzgar kuzeydoğudan esiyor.

İç Anadolu soğuk ve açık

İç Anadolu’da da az bulutlu bir hava hâkim. Ankara’da sıcaklık 12°C, Eskişehir’de ise 14°C olacak. Bölge genelinde pus ve sis beklenirken, özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

Karadeniz’de yağış ve kar

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağış beklenirken, Ordu ve Artvin’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Trabzon 12°C, Artvin ise 6°C dolaylarında seyredecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da açık hava

Doğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde sıcaklıklar 7°C’ye kadar düşebilir. Güneydoğu Anadolu ise açık ve ılık bir hava ile güne başlıyor; Şanlıurfa’da sıcaklık 20°C, Gaziantep’te ise 18°C olacak.

Denizlerde fırtına beklentisi

Denizlerde ise Ege açıkları ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar Ege'de kuzeydoğudan, Karadeniz'de doğudan esecek. Dalga boyu yer yer 3,5 metreye kadar çıkabileceğinden, denizciler için tedbirli olmaları uyarısı yapılıyor.
Pus ve Sis Etkisi Devam EdiyorPus ve sis olaylarının Marmara, İç Anadolu ve Ege’de özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini kısaltacağı, bu nedenle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
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