https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/merkez-bankasinin-rezervlerinde-yeni-rekor-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-1090137332.html

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar arttı. Merkez Bankası'nın rezervleri... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T14:57+0300

2024-11-07T14:57+0300

2024-11-07T15:10+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

dolar rezervi

altın rezervi

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 1 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalışla 93 milyar 5 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 93 milyar 504 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 720 milyon dolar yükselişle 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/tcmb-acikladi-ekim-enflasyon-kompozisyonuna-dikkat-1090063362.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, dolar rezervi, altın rezervi