https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mansur-yavastan-istifa-iddialarina-yanit-1090133716.html
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan açıkalamasında... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T13:27+0300
2024-11-07T13:27+0300
2024-11-07T13:30+0300
türkiye
mansur yavaş
son dakika
istifa
belediye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mansur Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:"Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar CHP ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mor-ve-otesinden-71-milyon-tllik-konser-aciklamasi-mansur-yavasin-kamuoyunu-bilgilendirecegine-1090132522.html
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mansur yavaş, son dakika, istifa, belediye
mansur yavaş, son dakika, istifa, belediye
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
13:27 07.11.2024 (güncellendi: 13:30 07.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan açıkalamasında Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mansur Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:
"Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar CHP ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."