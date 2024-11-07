Türkiye
SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Çakarlı araçların ne zaman geçiş üstünlüğü var? Kimler faydalanabilir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump’ı yasaklamak ve yok etmek istediler ama bu beyaz seçmenleri kızdırdı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimleri sonrası Bitcoin rekor kırdı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya lideri Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mansur-yavastan-istifa-iddialarina-yanit-1090133716.html
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan açıkalamasında... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T13:27+0300
2024-11-07T13:30+0300
türkiye
mansur yavaş
son dakika
istifa
belediye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a1bad6c93babb7b6059e0d2c2de5005.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mansur Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:"Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar CHP ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mor-ve-otesinden-71-milyon-tllik-konser-aciklamasi-mansur-yavasin-kamuoyunu-bilgilendirecegine-1090132522.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3dc2c3569da72bd5fb422df1db662bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, son dakika, istifa, belediye
mansur yavaş, son dakika, istifa, belediye

Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt

13:27 07.11.2024 (güncellendi: 13:30 07.11.2024)
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / İsmail Kaplan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan açıkalamasında Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan istifa iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mansur Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:
"Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar CHP ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."
Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları: Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Pinhani konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser iddiası üzerine mesaj: Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала