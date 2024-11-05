https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/kripto-para-piyasasinda-trump-beklentisi-dikkatli-olmak-lazim-1090048200.html

Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım

Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım

Sputnik Türkiye

ABD’de başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Seçim sonuçlarını Kamala Harris’in mi Donald Trump’ın mı kazanacağı küresel olarak merak ediliyor. Küresel... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T15:54+0300

2024-11-05T15:54+0300

2024-11-05T15:54+0300

joe biden

donald trump

kamala harris

abd

abd seçimleri

elon musk

elon musk

bitcoin

kripto

kripto para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087891901_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f7b471cde0e000b3e1bdb849644675d.jpg

ABD’de başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Seçim sonuçlarını Kamala Harris’in mi Donald Trump’ın mı kazanacağı küresel olarak merak ediliyor. Biden’ın ekonomi politikası Harris ile devam mı edecek yoksa Trump ile yeni bir ekonomi politikası mı izlenecek bu da akıllarda soru işareti olmuş durumda. Bir kesim Trump’ın yeni bir politikaya yöneleceğini düşünürken bir kesim ise bir kez daha başkan seçilmesi halinde de benzer politika ve stratejiler ön plana çıkacağını öngörüyor. Peki ABD’deki seçimlerin sonucunda ABD ekonomisini neler bekliyor? Kamala Harris kazanırsa neler değişecek? Trump kazanırsa yeni bir politika mı izlenecek yoksa daha önceki politikalarla benzer bir yol mu izleyecek? Küresel piyasalar nasıl etkilenir? Kripto para ekonomisinde neler yaşanır? Ekonomist Bartu Soral, Sputnik’e özel anlattı.‘Trump’ın emperyal projelere daha az para harcayacağız gibi bir söylemi var’Ekonomist Bartu Soral, ABD seçimlerini Trump kazanırsa biraz daha Amerika’ya öncelik vereceğini söyledi:“Seçimlerde Trump kazanırsa biraz daha Amerika’ya öncelik vereceğini, ekonominin iyi gitmediğini söylüyor ki bu doğru. ABD, Çin karşısında çipler, yarı iletkenler başta olmak üzere hammaddeler büyük bir ticaret açığı veriyor şu anda. Yani Trump’ın bu bağlamda bakıp emperyal projelere daha az para harcayacağız gibi bir söylemi var. Bu ne derece doğru olur? Çünkü PKK’nın yan kuruluşu YPG’yi de silahlandıran bir Amerikan devletinin projesi. Trump bu projeyi ne kadar durdurur onu bilemiyoruz şu anda.”‘Kamala Harris ise Biden’ın bir kopyası ve silah lobilerinin kontrolünde birisi’Soral, Kamala Harris’in ise Biden’ın bir kopyası olduğunu ve seçilirse politikaların değişmeyeceğini şu sözlerle aktardı:Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım“Harris kazanırsa küresel piyasalar etkilenmez, hiçbir tepki vermez aynı şekilde gider. Piyasanın ne olup olmadığından bağımsız olarak söylüyorum bunları, ne kadar rasyonel davranıp davranmadığından bağımsız birincisi bu. Harris’in kazanma şansı bence yok, Trump alacak seçimi. Ama Trump aldıktan sonra neler olur bilmiyoruz onu. Harris alırsa kripto para piyasasında herhangi bir şey olmaz, kendi rasyoneli içinde davranır. Ama hep söylüyorum bunu kumarhanedir o iş. Bunun haricinde Trump kazanırsa o zaman Elon Musk’ın Trump’ı desteklemesi itibariyle biraz daha popüler hale gelir. Fakat popüler hale gelir de gelen şeyin yatırım ile bir ilgisi yok, rasyonalite ile bir ilgisi yok. Yani onun için oralarda dikkatli olmak lazım. Çünkü bunlar temeli olmayan, herhangi bir üretime, değere, metaya dayanmayan yatırım araçları. Yatırım amacı da değil kumarhane aracı. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var.”Trump kazanırsa ne olur?Ekonomist Bartu Soral, Trump kazanır ve elinden seçim alınmaya çalışılırsa ABD’de büyük bir kaos çıkacağını kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-secimlerinde-trump-ve-harris-yarisi-kizisiyor-yeni-baskan-ne-zaman-belli-olacak-1090032263.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

abd seçimleri, abd seçimleri ne zaman, abd seçim sonuçları, abd seçim, abd başkanlık seçimi, abd seçim sonuçları canlı, abd seçimleri son durum, abd seçimleri 2024, donald trump, kamala harris, joe biden, elon musk, amerika birleşik devletleri