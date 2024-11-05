https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/kripto-para-piyasasinda-trump-beklentisi-dikkatli-olmak-lazim-1090048200.html
Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım
Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım
Sputnik Türkiye
ABD’de başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Seçim sonuçlarını Kamala Harris’in mi Donald Trump’ın mı kazanacağı küresel olarak merak ediliyor. Küresel... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T15:54+0300
2024-11-05T15:54+0300
2024-11-05T15:54+0300
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kripto para
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ABD’de başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Seçim sonuçlarını Kamala Harris’in mi Donald Trump’ın mı kazanacağı küresel olarak merak ediliyor. Biden’ın ekonomi politikası Harris ile devam mı edecek yoksa Trump ile yeni bir ekonomi politikası mı izlenecek bu da akıllarda soru işareti olmuş durumda. Bir kesim Trump’ın yeni bir politikaya yöneleceğini düşünürken bir kesim ise bir kez daha başkan seçilmesi halinde de benzer politika ve stratejiler ön plana çıkacağını öngörüyor. Peki ABD’deki seçimlerin sonucunda ABD ekonomisini neler bekliyor? Kamala Harris kazanırsa neler değişecek? Trump kazanırsa yeni bir politika mı izlenecek yoksa daha önceki politikalarla benzer bir yol mu izleyecek? Küresel piyasalar nasıl etkilenir? Kripto para ekonomisinde neler yaşanır? Ekonomist Bartu Soral, Sputnik’e özel anlattı.‘Trump’ın emperyal projelere daha az para harcayacağız gibi bir söylemi var’Ekonomist Bartu Soral, ABD seçimlerini Trump kazanırsa biraz daha Amerika’ya öncelik vereceğini söyledi:“Seçimlerde Trump kazanırsa biraz daha Amerika’ya öncelik vereceğini, ekonominin iyi gitmediğini söylüyor ki bu doğru. ABD, Çin karşısında çipler, yarı iletkenler başta olmak üzere hammaddeler büyük bir ticaret açığı veriyor şu anda. Yani Trump’ın bu bağlamda bakıp emperyal projelere daha az para harcayacağız gibi bir söylemi var. Bu ne derece doğru olur? Çünkü PKK’nın yan kuruluşu YPG’yi de silahlandıran bir Amerikan devletinin projesi. Trump bu projeyi ne kadar durdurur onu bilemiyoruz şu anda.”‘Kamala Harris ise Biden’ın bir kopyası ve silah lobilerinin kontrolünde birisi’Soral, Kamala Harris’in ise Biden’ın bir kopyası olduğunu ve seçilirse politikaların değişmeyeceğini şu sözlerle aktardı:Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım“Harris kazanırsa küresel piyasalar etkilenmez, hiçbir tepki vermez aynı şekilde gider. Piyasanın ne olup olmadığından bağımsız olarak söylüyorum bunları, ne kadar rasyonel davranıp davranmadığından bağımsız birincisi bu. Harris’in kazanma şansı bence yok, Trump alacak seçimi. Ama Trump aldıktan sonra neler olur bilmiyoruz onu. Harris alırsa kripto para piyasasında herhangi bir şey olmaz, kendi rasyoneli içinde davranır. Ama hep söylüyorum bunu kumarhanedir o iş. Bunun haricinde Trump kazanırsa o zaman Elon Musk’ın Trump’ı desteklemesi itibariyle biraz daha popüler hale gelir. Fakat popüler hale gelir de gelen şeyin yatırım ile bir ilgisi yok, rasyonalite ile bir ilgisi yok. Yani onun için oralarda dikkatli olmak lazım. Çünkü bunlar temeli olmayan, herhangi bir üretime, değere, metaya dayanmayan yatırım araçları. Yatırım amacı da değil kumarhane aracı. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var.”Trump kazanırsa ne olur?Ekonomist Bartu Soral, Trump kazanır ve elinden seçim alınmaya çalışılırsa ABD’de büyük bir kaos çıkacağını kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-secimlerinde-trump-ve-harris-yarisi-kizisiyor-yeni-baskan-ne-zaman-belli-olacak-1090032263.html
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Başak Koçak
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abd seçimleri, abd seçimleri ne zaman, abd seçim sonuçları, abd seçim, abd başkanlık seçimi, abd seçim sonuçları canlı, abd seçimleri son durum, abd seçimleri 2024, donald trump, kamala harris, joe biden, elon musk, amerika birleşik devletleri
Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım
Özel
ABD’de başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Seçim sonuçlarını Kamala Harris’in mi Donald Trump’ın mı kazanacağı küresel olarak merak ediliyor. Küresel piyasalar nasıl etkilenir? Kripto para ekonomisinde neler yaşanır? Sputnik'in özel haberinde.
ABD
’de başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Seçim sonuçlarını Kamala Harris’
in mi Donald Trump
’ın mı kazanacağı küresel olarak merak ediliyor. Biden’ın ekonomi
politikası Harris
ile devam mı edecek yoksa Trump
ile yeni bir ekonomi politikası mı izlenecek bu da akıllarda soru işareti olmuş durumda. Bir kesim Trump’ın yeni bir politikaya yöneleceğini düşünürken bir kesim ise bir kez daha başkan seçilmesi halinde de benzer politika ve stratejiler ön plana çıkacağını öngörüyor. Peki ABD’deki seçimlerin sonucunda ABD ekonomisini
neler bekliyor? Kamala Harris kazanırsa neler değişecek? Trump kazanırsa yeni bir politika mı izlenecek yoksa daha önceki politikalarla benzer bir yol mu izleyecek? Küresel piyasalar
nasıl etkilenir? Kripto para ekonomis
inde neler yaşanır? Ekonomist Bartu Soral, Sputnik
’e özel anlattı.
‘Trump’ın emperyal projelere daha az para harcayacağız gibi bir söylemi var’
Ekonomist Bartu Soral, ABD seçimlerini Trump kazanırsa biraz daha Amerika’ya öncelik vereceğini söyledi:
“Seçimlerde Trump kazanırsa biraz daha Amerika’ya öncelik vereceğini, ekonominin iyi gitmediğini söylüyor ki bu doğru. ABD, Çin karşısında çipler, yarı iletkenler başta olmak üzere hammaddeler büyük bir ticaret açığı veriyor şu anda. Yani Trump’ın bu bağlamda bakıp emperyal projelere daha az para harcayacağız gibi bir söylemi var. Bu ne derece doğru olur? Çünkü PKK’nın yan kuruluşu YPG’yi de silahlandıran bir Amerikan devletinin projesi. Trump bu projeyi ne kadar durdurur onu bilemiyoruz şu anda.”
‘Kamala Harris ise Biden’ın bir kopyası ve silah lobilerinin kontrolünde birisi’
Soral, Kamala Harris’in ise Biden’ın bir kopyası olduğunu ve seçilirse politikaların değişmeyeceğini şu sözlerle aktardı:
“Kamala Harris ise o zaten Biden’ın bir kopyası, donanınmsız, birikimsiz ve müesses nizam dediğimiz yani ABD’nin silah lobilerinin kontrolünde birisi. O geldiğinde ise bu son dönem ki Biden’ın politikaları değişmez. Şimdi Biden tabi daha çok neo-con’ların kontrolünde. Neo-con dediğimiz neo conservative’ler. Yani bunlar küresel elitlerle işbirliği halindeki Pentagon ağırlıklı olarak ve silah satışından kar eden firmalar. Trump bunlara karşı görünüyor zaten suikasta uğramasının bir sebebi de bu.”
Kripto para piyasasında ‘Trump’ beklentisi: Dikkatli olmak lazım
“Harris kazanırsa küresel piyasalar etkilenmez, hiçbir tepki vermez aynı şekilde gider. Piyasanın ne olup olmadığından bağımsız olarak söylüyorum bunları, ne kadar rasyonel davranıp davranmadığından bağımsız birincisi bu. Harris’in kazanma şansı bence yok, Trump alacak seçimi. Ama Trump aldıktan sonra neler olur bilmiyoruz onu. Harris alırsa kripto para piyasasında herhangi bir şey olmaz, kendi rasyoneli içinde davranır. Ama hep söylüyorum bunu kumarhanedir o iş. Bunun haricinde Trump kazanırsa o zaman Elon Musk’ın Trump’ı desteklemesi itibariyle biraz daha popüler hale gelir. Fakat popüler hale gelir de gelen şeyin yatırım ile bir ilgisi yok, rasyonalite ile bir ilgisi yok. Yani onun için oralarda dikkatli olmak lazım. Çünkü bunlar temeli olmayan, herhangi bir üretime, değere, metaya dayanmayan yatırım araçları. Yatırım amacı da değil kumarhane aracı. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var.”
Ekonomist Bartu Soral, Trump kazanır ve elinden seçim alınmaya çalışılırsa ABD’de büyük bir kaos çıkacağını kaydetti:
“Peki Trump seçilirse ne olur, yeni suikast olur mu? Trump’ın Amerikan müesses nizama ne kadar karşı çıkacağına bağlı bu. Karşı gelirse yeni kaoslar ve suikastlar olabilir. Bir de şu var; eğer seçime müdahale edilir,Trump’ın kazanacağı belli bence, ve Trump’ın elinden seçim alınmaya kalkarsa Amerika Birleşik Devletlerinde büyük bir kaos başlar. Çünkü kaos ortamı var. Şu açıdan; gelir dağılımı tamamen bozulmuş durumda, servet sahiplerinin her geçen gün kendilerini daha zenginleştirdiği bir sistem hakim. Türkiye’deki sistem de aynısı, ezilen, gittikçe alım gücü daralan ve tüketmek için borçlanmak zorunda kalan halk bir anda ayaklanabilir. Trump’ın büyük bir lider olması sebebiyle değil bu halkın geldiği durum itibariyle yaşanabilir.”