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Bakan Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı
Bakan Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandığını duyurdu. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T14:01+0300
2024-11-05T14:01+0300
türkiye
yılmaz tunç
hakim
savcı
personel
personel alımı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam edildiğini ifade etti.Sınav 21-22 Aralık'ta yapılacakBu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını belirten Tunç, "ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklarını aktaran Tunç, ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını bildirdi.Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/32-kamu-kurumu-bin-434-personel-alimi-yapilacak-1089973344.html
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yılmaz tunç, hakim, savcı, personel, personel alımı
yılmaz tunç, hakim, savcı, personel, personel alımı

Bakan Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı

14:01 05.11.2024
© AAHakim ve savcı
Hakim ve savcı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam edildiğini ifade etti.

Sınav 21-22 Aralık'ta yapılacak

Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını belirten Tunç, "ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklarını aktaran Tunç, ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını bildirdi.
Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
Personel - iş - atama - çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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