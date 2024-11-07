https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kerem-akturkoglu-portekiz-liginin-zirvesinde-son-2-ayin-oyuncusu-secildi-1090141936.html
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nin zirvesinde: Son 2 ayın oyuncusu seçildi
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nin zirvesinde: Son 2 ayın oyuncusu seçildi
Sputnik Türkiye
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının oyuncusu seçildi. Aktürkoğlu, Benfica... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:21+0300
2024-11-07T16:21+0300
2024-11-07T16:21+0300
spor
benfica futbol takımı
kerem aktürkoğlu
portekiz
gol
asistan
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Daha önce Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi forveti seçilen Kerem Aktürkoğlu, bu kez de aynı dönemler için Portekiz Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Benfica kariyerine üst düzey bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son 2 ayın oyuncusu seçildiği duyuruldu.Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html
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benfica futbol takımı, kerem aktürkoğlu, portekiz, gol, asistan
benfica futbol takımı, kerem aktürkoğlu, portekiz, gol, asistan
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nin zirvesinde: Son 2 ayın oyuncusu seçildi
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının oyuncusu seçildi. Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.
Daha önce Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi forveti seçilen Kerem Aktürkoğlu, bu kez de aynı dönemler için Portekiz Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.
Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Benfica kariyerine üst düzey bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son 2 ayın oyuncusu seçildiği duyuruldu.
Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.
Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.