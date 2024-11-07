https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bursada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1090144877.html
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına söndürme helikopteri ile müdahalede bulunuluyor. Bursa-Balıkesir sınırında bulunan alanda saat 14.00'da... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T17:18+0300
2024-11-07T17:18+0300
2024-11-07T17:18+0300
türkiye
bursa
yangın
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yangın felaketi
itfaiyeci
itfaiye ekipleri
itfaiye
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 14.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü.Bursa-Balıkesir sınırında bulunan Osmanlar Köyü çevresinde başlayan yangın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Saat 14.00'da başlayan yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü bölgeye söndürme helikopteri getirildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html
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bursa, yangın son dakika, bursa yangın, balıkesir yangın
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına söndürme helikopteri ile müdahalede bulunuluyor. Bursa-Balıkesir sınırında bulunan alanda saat 14.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisi ile bölgeye yayıldı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 14.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü.
Bursa-Balıkesir sınırında bulunan Osmanlar Köyü çevresinde başlayan yangın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Saat 14.00'da başlayan yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü bölgeye söndürme helikopteri getirildiği açıklandı.