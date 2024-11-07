https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bursada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1090144877.html

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına söndürme helikopteri ile müdahalede bulunuluyor. Bursa-Balıkesir sınırında bulunan alanda saat 14.00'da... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T17:18+0300

2024-11-07T17:18+0300

2024-11-07T17:18+0300

türkiye

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itfaiyeci

itfaiye ekipleri

itfaiye

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 14.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü.Bursa-Balıkesir sınırında bulunan Osmanlar Köyü çevresinde başlayan yangın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Saat 14.00'da başlayan yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü bölgeye söndürme helikopteri getirildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html

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