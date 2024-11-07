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İngiltere Merkez Bankası beklentilere uydu: Politika faizini 25 baz düşürdü
İngiltere Merkez Bankası beklentilere uydu: Politika faizini 25 baz düşürdü
Sputnik Türkiye
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz düşürerek yüzde 4.75'e indirdi. Ekonominin iyi gitmesi durumunda faizin mevcut seviyesinden daha da aşağıya... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:43+0300
2024-11-07T16:43+0300
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İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiziyle ilgili son kararını açıkladı. Kurul, piyasaların beklentileri doğrultusunda verdiği kararla birlikte politika faizini 25 baz puan düşürdü ve yüzde 4.75'e indirdi. Bir üye itiraz ettiToplantıyla ilgili yapılan açıklamada, 8 üyenin bu kararı desteklediği bir üyenin ise yüzde 5'te sabit tutma görüşünü dile getirdiği belirtilirken, daha önceki dış şokların ortadan kalktığının gözlendiği ancak yurt içi enflasyonist baskıların daha yavaş azaldığı kaydedildi.Açıklamada manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 olduğu ancak yıl sonuna kadar yüzde 2,5 seviyesine yükselmesinin beklendiği öngörüsü yer aldı. Hizmet enflasyonunun eylülde yıllık yüzde 4,9 olduğu aktarılan açıklamada, PPK'nin, iş gücü piyasasının tarihsel olarak görece sıkı görünmesine rağmen giderek gevşediğini değerlendirdiği belirtildi.BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin hemen altında olduğunu ve böylece bugün politika faizini indirebildiklerini belirterek, "Enflasyonun hedefimize yakın seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor çünkü politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşüremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi ilerlerse, faizin mevcut seviyesinden kademeli şekilde düşmeye başlayacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, politika faizinde bugünkü indirimin iyi haber olduğunu belirtirken, değişim için uzun vadeli kararlar aldıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kriptoda-trump-etkisi-yil-sonu-beklentisi-degisti-100-bin-dolar-ihtimali-masada-mi-1090121049.html
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İngiltere Merkez Bankası beklentilere uydu: Politika faizini 25 baz düşürdü

16:43 07.11.2024
© AAİngiltere Merkez Bankası (BoE)
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz düşürerek yüzde 4.75'e indirdi. Ekonominin iyi gitmesi durumunda faizin mevcut seviyesinden daha da aşağıya indirilmesi bekleniyor.
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiziyle ilgili son kararını açıkladı. Kurul, piyasaların beklentileri doğrultusunda verdiği kararla birlikte politika faizini 25 baz puan düşürdü ve yüzde 4.75'e indirdi.

Bir üye itiraz etti

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, 8 üyenin bu kararı desteklediği bir üyenin ise yüzde 5'te sabit tutma görüşünü dile getirdiği belirtilirken, daha önceki dış şokların ortadan kalktığının gözlendiği ancak yurt içi enflasyonist baskıların daha yavaş azaldığı kaydedildi.
Açıklamada manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 olduğu ancak yıl sonuna kadar yüzde 2,5 seviyesine yükselmesinin beklendiği öngörüsü yer aldı. Hizmet enflasyonunun eylülde yıllık yüzde 4,9 olduğu aktarılan açıklamada, PPK'nin, iş gücü piyasasının tarihsel olarak görece sıkı görünmesine rağmen giderek gevşediğini değerlendirdiği belirtildi.
BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin hemen altında olduğunu ve böylece bugün politika faizini indirebildiklerini belirterek, "Enflasyonun hedefimize yakın seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor çünkü politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşüremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi ilerlerse, faizin mevcut seviyesinden kademeli şekilde düşmeye başlayacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, politika faizinde bugünkü indirimin iyi haber olduğunu belirtirken, değişim için uzun vadeli kararlar aldıklarını kaydetti.
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