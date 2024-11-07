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İmamoğlu'ndan 'İBB'ye kayyum atanması' ihtimaliyle ilgili soruya yanıt
İmamoğlu'ndan 'İBB'ye kayyum atanması' ihtimaliyle ilgili soruya yanıt
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel'in 'İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem' açıklamasıyla ilgili "Böyle bir senaryoya hazırlanıldı mı?" sorusuna yanıt... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T20:10+0300
2024-11-07T20:10+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kayyum
özgür özel
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Esenyurt Bütünleşik Sağlık Merkezi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem, biz bu konuda uzun uzun çalıştık" açıklamasını hatırlatan basın mensuplarından "Böyle bir senaryoya hazırlanıldı mı?" şeklinde bir soru geldi.İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun öyle bir senaryosu yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:'Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez'İBB Başkanı, Özel'in katıldığı programı izleyemediğini ifade ederek, CHP liderinin İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmeyeceğini söyledi. İmamoğlu konuyla ilgili "Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair toplantıdaydım. Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır" dedi.Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmasıyla ilgili soruya yanıt veren Ekrem İmamoğlu, göreve atanmasından sonra Gürlek' ile görüşme talebinin olduğunu ve kendisine olumlu dönüş yapıldığını belirtti.İmamoğlu ertelenen randevu süreciyle ilgili önceki perşembe gerçekleşecek görüşmenin pazartesi günü ertelendiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:'Yeni atanan Başsavcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir'İmamoğlu, bu sabah tekrar randevu talep edildiğini ifade etti. İBB Başkanı görüşmenin neden ve amacına yönelik ise şunları söyledi:Esenyurt Belediyesi önündeki eylemlere katılıp katılmayacağı sorulan İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada. Ben zaten nöbetin, bu örgütün bir parçasıyım" yanıtını verdi.İmamoğlu, Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarına "Uydurma hangi iş, hangi kavram var ise ister yol arkadaşım Mansur Yavaş, ister Mardin'deki Ahmet Türk olsun, gideceğiz, mücadelenin en büyüğünü vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ozgur-ozel-dilruba-kayserilioglu-hakkindaki-sozlerine-aciklik-getirdi-1090134076.html
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ibbye kayyum, ankaraya kayyum, imamoğlu kayyum açıklaması
ibbye kayyum, ankaraya kayyum, imamoğlu kayyum açıklaması

İmamoğlu'ndan 'İBB'ye kayyum atanması' ihtimaliyle ilgili soruya yanıt

20:10 07.11.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluEkrem İmamoğlu,
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel'in 'İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem' açıklamasıyla ilgili "Böyle bir senaryoya hazırlanıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun öyle bir senaryosu olmadığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Esenyurt Bütünleşik Sağlık Merkezi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem, biz bu konuda uzun uzun çalıştık" açıklamasını hatırlatan basın mensuplarından "Böyle bir senaryoya hazırlanıldı mı?" şeklinde bir soru geldi.
İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun öyle bir senaryosu yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

16 milyon İstanbullunun senaryosu, işbirliği içerisinde bu şehrin sıkıntılarına, dertlerine çözüm bulmak, bu şehri ayağa kaldırmak.

'Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez'

İBB Başkanı, Özel'in katıldığı programı izleyemediğini ifade ederek, CHP liderinin İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmeyeceğini söyledi. İmamoğlu konuyla ilgili "Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair toplantıdaydım. Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır" dedi.
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmasıyla ilgili soruya yanıt veren Ekrem İmamoğlu, göreve atanmasından sonra Gürlek' ile görüşme talebinin olduğunu ve kendisine olumlu dönüş yapıldığını belirtti.
İmamoğlu ertelenen randevu süreciyle ilgili önceki perşembe gerçekleşecek görüşmenin pazartesi günü ertelendiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Perşembe günü bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki perşembeye yani bugüne randevu verildi. Dün akşam arkadaşlarım beni bilgilendirdi, arayıp, bir bakanlık ziyaretinin olduğunu ve o kapsamda randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler."

'Yeni atanan Başsavcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir'

İmamoğlu, bu sabah tekrar randevu talep edildiğini ifade etti. İBB Başkanı görüşmenin neden ve amacına yönelik ise şunları söyledi:

"İstanbul'a yeni atanan Başsavcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir, sohbet edilir, konuşulur. İstişareyle o da biz de görevimizi daha sağlıklı yaparız. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı. Şu anda da hala o kapsamı içermektedir."

Esenyurt Belediyesi önündeki eylemlere katılıp katılmayacağı sorulan İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada. Ben zaten nöbetin, bu örgütün bir parçasıyım" yanıtını verdi.
İmamoğlu, Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarına "Uydurma hangi iş, hangi kavram var ise ister yol arkadaşım Mansur Yavaş, ister Mardin'deki Ahmet Türk olsun, gideceğiz, mücadelenin en büyüğünü vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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