https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/gorevden-alinan-eski-israil-savunma-bakani-gallant-ordunun-gazzeden-kalmasi-icin-bir-neden-yok-1090157694.html

Görevden alınan eski İsrail Savunma Bakanı Gallant: Ordunun Gazze'den kalması için bir neden yok

Görevden alınan eski İsrail Savunma Bakanı Gallant: Ordunun Gazze'den kalması için bir neden yok

Sputnik Türkiye

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, ordunun Gazze'de kalması için bir sebep olmadığını... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T23:25+0300

2024-11-07T23:25+0300

2024-11-07T23:28+0300

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Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştü.Görüşmede Gallant, esirlerin ailelerine ordunun Gazze'de tutulmasını gerektirecek bir neden olmadığını söyleyerek Başbakan Benyamin Netanyahu'yu eleştirdi. 'Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi yok'Gallant esirlerin aileleriyle görüşmesinde, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik" dedi.Ayrıca Gallant, Netanyahu'nun kendisine 'ordunun bölgede kalması kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu' ifade ederek, esir yakınlarına, "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum" şeklinde konuştu.'Yalnızca orada olma arzusu yüzünden oradayız'Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz" ifadelerini kullandı.Ek olarak Gallant, Gazze'de kalma fikrinin askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu belirtti.'Karar veren tek kişi Netanyahu'İsrail yayını olan Haaretz gazetesinin görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması hususunda karar veren tek kişinin Netanyahu olduğunu söyledi.Ayrıca Gallant, kendisi gibi güvenlik komutasındaki yetkililerin temmuz ayında bir anlaşma için koşulların olgunlaştığı görüşünde olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/gallantin-kovulmasi-netanyahunun-amerikalilarin-baskisini-hafifletme-arzusuyla-baglantili-1090070351.html

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