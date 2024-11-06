https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/gallantin-kovulmasi-netanyahunun-amerikalilarin-baskisini-hafifletme-arzusuyla-baglantili-1090070351.html

'Gallant'ın kovulması Netanyahu'nun Amerikalıların 'baskısını' hafifletme arzusuyla bağlantılı'

'Gallant'ın kovulması Netanyahu'nun Amerikalıların 'baskısını' hafifletme arzusuyla bağlantılı'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş ve iç politikalar nedeniyle aylardır süren tartışmaların ardından Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı. Sputnik'e konuşan... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T01:28+0300

2024-11-06T01:28+0300

2024-11-06T01:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

benyamin netanyahu

yoav gallant

israel katz

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İsrail ve Ortadoğu uzmanı Dr. Ori Goldberg, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gallant'ın ABD'deki seçim gününde görevden alındığını vurgulayarak, 'ABD'deki bağlantılarının Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kuramadığını zira şu anda çok meşgul olduklarını ve umursamadıklarını' belirtti.Dr. Goldberg açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Goldberg, Netanyahu’nun bu baskıyı istemediğini ve sadık insanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Gallant tarafından desteklenebilecek herhangi bir potansiyel direnişi bastırmak ve susturmak istiyordu; çünkü sonuçta Gallant bir eski generaldir ve sadakati çok daha fazla komutanlarına yönelik, Netanyahu’ya değil” dediği açıklamasında, Gallant'ın yerine geçen İsrael Katz seçiminin tamamen siyasi olduğunu belirtti.Goldberg, “Katz hangi bakanlık pozisyonunda olursa olsun tamamen beceriksizdir. Bu da onu en iyi seçenek haline getiriyor zira Netanyahu'ya sadakat dışında sunabileceği hiçbir şey yok. Katz, Amerikalılara ve orduya sahip olan Gallant gibi bağımsız bir güç tabanına sahip değil. Katz tamamen Netanyahu'nun iyi niyetine bağımlıdır” ifadelerini kullandı.Dr. Goldberg sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/savunma-bakani-gallantin-gorevden-alinmasi-sonrasi-israilliler-sokaga-cikti-1090067894.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, benyamin netanyahu, yoav gallant, israel katz