https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/gallantin-kovulmasi-netanyahunun-amerikalilarin-baskisini-hafifletme-arzusuyla-baglantili-1090070351.html
'Gallant'ın kovulması Netanyahu'nun Amerikalıların 'baskısını' hafifletme arzusuyla bağlantılı'
'Gallant'ın kovulması Netanyahu'nun Amerikalıların 'baskısını' hafifletme arzusuyla bağlantılı'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş ve iç politikalar nedeniyle aylardır süren tartışmaların ardından Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı. Sputnik'e konuşan... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T01:28+0300
2024-11-06T01:28+0300
2024-11-06T01:30+0300
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İsrail ve Ortadoğu uzmanı Dr. Ori Goldberg, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gallant'ın ABD'deki seçim gününde görevden alındığını vurgulayarak, 'ABD'deki bağlantılarının Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kuramadığını zira şu anda çok meşgul olduklarını ve umursamadıklarını' belirtti.Dr. Goldberg açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Goldberg, Netanyahu’nun bu baskıyı istemediğini ve sadık insanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Gallant tarafından desteklenebilecek herhangi bir potansiyel direnişi bastırmak ve susturmak istiyordu; çünkü sonuçta Gallant bir eski generaldir ve sadakati çok daha fazla komutanlarına yönelik, Netanyahu’ya değil” dediği açıklamasında, Gallant'ın yerine geçen İsrael Katz seçiminin tamamen siyasi olduğunu belirtti.Goldberg, “Katz hangi bakanlık pozisyonunda olursa olsun tamamen beceriksizdir. Bu da onu en iyi seçenek haline getiriyor zira Netanyahu'ya sadakat dışında sunabileceği hiçbir şey yok. Katz, Amerikalılara ve orduya sahip olan Gallant gibi bağımsız bir güç tabanına sahip değil. Katz tamamen Netanyahu'nun iyi niyetine bağımlıdır” ifadelerini kullandı.Dr. Goldberg sözlerini şöyle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/savunma-bakani-gallantin-gorevden-alinmasi-sonrasi-israilliler-sokaga-cikti-1090067894.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, benyamin netanyahu, yoav gallant, israel katz
'Gallant'ın kovulması Netanyahu'nun Amerikalıların 'baskısını' hafifletme arzusuyla bağlantılı'
01:28 06.11.2024 (güncellendi: 01:30 06.11.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş ve iç politikalar nedeniyle aylardır süren tartışmaların ardından Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı. Sputnik'e konuşan deneyimli bir İsrail ve Ortadoğu uzmanı, görevden almanın ABD'deki seçim günü ve Netanyahu'nun Washington'dan gelen baskıyı hafifletme arzusuyla bağlantılı olduğuna şüphe olmadığını söyledi.
İsrail ve Ortadoğu uzmanı Dr. Ori Goldberg, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gallant'ın ABD'deki seçim gününde görevden alındığını vurgulayarak, 'ABD'deki bağlantılarının Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kuramadığını zira şu anda çok meşgul olduklarını ve umursamadıklarını' belirtti.
Dr. Goldberg açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Her eski İsrail generali Gallant'ın da, özellikle askeri liderliğin en tepesine kadar yükselmiş birinin, Amerikalılar ile yakın bağlantıları var. Netanyahu yönetiminin Washington'dan daha önce hiç olmadığı kadar uzak olduğunu düşünüyorum. Gallant hem kendi görüşleri hem de Amerikan gündemi nedeniyle Netanyahu'nun yerleşimci gündemine teslim olmamasını, Gazze'yi işgal etmemesini ve savaşa, soykırıma devam etmemesini talep etti.
Goldberg, Netanyahu’nun bu baskıyı istemediğini ve sadık insanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Gallant tarafından desteklenebilecek herhangi bir potansiyel direnişi bastırmak ve susturmak istiyordu; çünkü sonuçta Gallant bir eski generaldir ve sadakati çok daha fazla komutanlarına yönelik, Netanyahu’ya değil” dediği açıklamasında, Gallant'ın yerine geçen İsrael Katz seçiminin tamamen siyasi olduğunu belirtti.
Goldberg, “Katz hangi bakanlık pozisyonunda olursa olsun tamamen beceriksizdir. Bu da onu en iyi seçenek haline getiriyor zira Netanyahu'ya sadakat dışında sunabileceği hiçbir şey yok. Katz, Amerikalılara ve orduya sahip olan Gallant gibi bağımsız bir güç tabanına sahip değil. Katz tamamen Netanyahu'nun iyi niyetine bağımlıdır” ifadelerini kullandı.
Dr. Goldberg sözlerini şöyle sonlandırdı:
Netanyahu, Savunma Bakanlığı'nda tam bir ‘evetçi’ olan birini istiyor ve bunu yapmak için çok iyi bir gün zira ABD'de buna bir dakika bile zaman ayıracak kimse yok.