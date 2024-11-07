https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/2025te-ehliyet-ucretlerine-buyuk-zam-geliyor-uzmanlar-uyariyor-31-aralika-birakmayin-1090119416.html

2025'te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor, uzmanlar uyarıyor: '31 Aralık'a bırakmayın'

2025'te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor, uzmanlar uyarıyor: '31 Aralık'a bırakmayın'

Sputnik Türkiye

Yeni yıl ile birlikte ehliyet almanın maliyeti önemli ölçüde artacak. 2025'te sürücü kursu ve ehliyet harçlarına yüzde 44 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T08:42+0300

2024-11-07T08:42+0300

2024-11-07T08:42+0300

ekonomi

ehliyet

bedel

a2 ehliyet

b sınıfı ehliyet

ehliyet sınavı

ücret

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Ehliyet alma sürecini 2025'e bırakanlar, sürpriz fiyat artışlarıyla karşılaşacak. Sürücü kursları ve harç bedellerine uygulanacak yüzde 44 zamla birlikte, ehliyet kart bedeli de bu yılki 5 bin 168 liradan 7 bin 441 liraya yükselecek.Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show Haber’e yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu:Sürücü adayları zamma tepkiliZam haberini duyan birçok kişi, “Çok artmış! Hemen başvurmamız lazım” yorumları yaparken, ehliyetini geçtiğimiz aylarda alanlar ise şanslı olduklarını belirterek “Tam zamanında almışım” dedi.Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da artacak2025'te yalnızca ehliyet almak değil, ehliyetsiz araç kullanmak da ciddi yaptırımlarla karşılanacak. Yeni yılda ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek. Bu rakam, trafikte kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı olacak.Uzmanlardan tavsiyelerEhliyet almayı düşünenlere tavsiye, hızlı hareket etmeleri ve 2024 yılı bitmeden başvurularını yapmaları yönünde. Bu sayede hem kurs hem de harç ücretlerindeki büyük artışlardan etkilenmemiş olacaklar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abd-secimleri-sonrasi-hareketlilik-suruyor-islam-memisten-fed-faiz-karari-oncesi-kritik-uyari-neye-1090119125.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımıehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı