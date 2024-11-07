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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/2025te-ehliyet-ucretlerine-buyuk-zam-geliyor-uzmanlar-uyariyor-31-aralika-birakmayin-1090119416.html
2025'te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor, uzmanlar uyarıyor: '31 Aralık'a bırakmayın'
2025'te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor, uzmanlar uyarıyor: '31 Aralık'a bırakmayın'
Sputnik Türkiye
Yeni yıl ile birlikte ehliyet almanın maliyeti önemli ölçüde artacak. 2025'te sürücü kursu ve ehliyet harçlarına yüzde 44 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T08:42+0300
2024-11-07T08:42+0300
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ehliyet
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a2 ehliyet
b sınıfı ehliyet
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Ehliyet alma sürecini 2025'e bırakanlar, sürpriz fiyat artışlarıyla karşılaşacak. Sürücü kursları ve harç bedellerine uygulanacak yüzde 44 zamla birlikte, ehliyet kart bedeli de bu yılki 5 bin 168 liradan 7 bin 441 liraya yükselecek.Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show Haber’e yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu:Sürücü adayları zamma tepkiliZam haberini duyan birçok kişi, “Çok artmış! Hemen başvurmamız lazım” yorumları yaparken, ehliyetini geçtiğimiz aylarda alanlar ise şanslı olduklarını belirterek “Tam zamanında almışım” dedi.Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da artacak2025'te yalnızca ehliyet almak değil, ehliyetsiz araç kullanmak da ciddi yaptırımlarla karşılanacak. Yeni yılda ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek. Bu rakam, trafikte kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı olacak.Uzmanlardan tavsiyelerEhliyet almayı düşünenlere tavsiye, hızlı hareket etmeleri ve 2024 yılı bitmeden başvurularını yapmaları yönünde. Bu sayede hem kurs hem de harç ücretlerindeki büyük artışlardan etkilenmemiş olacaklar.
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a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımıehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımıehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı

2025'te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor, uzmanlar uyarıyor: '31 Aralık'a bırakmayın'

08:42 07.11.2024
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Yeni yıl ile birlikte ehliyet almanın maliyeti önemli ölçüde artacak. 2025'te sürücü kursu ve ehliyet harçlarına yüzde 44 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte, yeni bir sürücü belgesi almak için ödenecek toplam bedelin 30 bin lirayı aşacağı belirtiliyor. İşte ehliyet almak isteyenleri bekleyen detaylar…
Ehliyet alma sürecini 2025'e bırakanlar, sürpriz fiyat artışlarıyla karşılaşacak. Sürücü kursları ve harç bedellerine uygulanacak yüzde 44 zamla birlikte, ehliyet kart bedeli de bu yılki 5 bin 168 liradan 7 bin 441 liraya yükselecek.
Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show Haber’e yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu:
“Önümüzdeki iki ay içerisinde en yakın sürücü kursuna kaydolun. Yeni yıl itibarıyla, kurs ücreti dahil, ehliyet almak için toplam maliyet 30 bin liranın üzerine çıkacak. Bu işlemleri 31 Aralık'a bırakmayın, en geç 10 Aralık’a kadar kaydınızı yaptırın.”

Sürücü adayları zamma tepkili

Zam haberini duyan birçok kişi, “Çok artmış! Hemen başvurmamız lazım” yorumları yaparken, ehliyetini geçtiğimiz aylarda alanlar ise şanslı olduklarını belirterek “Tam zamanında almışım” dedi.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da artacak

2025'te yalnızca ehliyet almak değil, ehliyetsiz araç kullanmak da ciddi yaptırımlarla karşılanacak. Yeni yılda ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek. Bu rakam, trafikte kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı olacak.

Uzmanlardan tavsiyeler

Ehliyet almayı düşünenlere tavsiye, hızlı hareket etmeleri ve 2024 yılı bitmeden başvurularını yapmaları yönünde. Bu sayede hem kurs hem de harç ücretlerindeki büyük artışlardan etkilenmemiş olacaklar.
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