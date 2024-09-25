https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/filistin-3-ekimde-israilin-uluslararasi-futboldan-men-edilmesi-kararinin-cikmasini-bekliyor-1088446444.html
Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi kararının çıkmasını bekliyor
Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi kararının çıkmasını bekliyor
Sputnik Türkiye
FIFA'nın 3 Ekim tarihinde nihayete erdirmesi beklenen Filistin Futbol Federasyonun'un, İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması amacıyla yaptıkları... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T23:27+0300
2024-09-25T23:27+0300
2024-09-25T23:27+0300
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Filistin Futbol Federasyonu (PFA), İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması amacıyla yaptıkları başvuruya ilişkin FIFA'dan bağımsız bir hukuki değerlendirme aldıklarını açıkladı. PFA'dan yapılan açıklamada, FIFA'nın konuyla ilgili tarafsızlığının takdir edildiği belirtilirken, sürecin adil sonuçlanacağına güvenildiğinin altı çizildi. Ayrıca PFA, FIFA'nın 3 Ekim'deki nihai kararını sabırsızlıkla beklediklerini belirtirken, aynı tarihte İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini umduklarını ifade etti.Ne olmuştu?PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240218/avrupa-parlamentosunun-uyeleri-fifa-ve-uefadan-israilin-uzaklastirilmasini-talep-etti-1080862163.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, fifa
Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi kararının çıkmasını bekliyor
FIFA'nın 3 Ekim tarihinde nihayete erdirmesi beklenen Filistin Futbol Federasyonun'un, İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması amacıyla yaptıkları başvurudan önce bağımsız bir hukuki değerlendirme alındığı duyuruldu.
Filistin Futbol Federasyonu (PFA), İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması amacıyla yaptıkları başvuruya ilişkin FIFA'dan bağımsız bir hukuki değerlendirme aldıklarını açıkladı.
PFA'dan yapılan açıklamada, FIFA'nın konuyla ilgili tarafsızlığının takdir edildiği belirtilirken, sürecin adil sonuçlanacağına güvenildiğinin altı çizildi. Ayrıca PFA, FIFA'nın 3 Ekim'deki nihai kararını sabırsızlıkla beklediklerini belirtirken, aynı tarihte İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini umduklarını ifade etti.
PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.
Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.