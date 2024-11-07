https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-trump-ile-telefonda-gorustu-1090156196.html

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından Donald Trump'ı arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Von der Leyen, Trump ile Ukrayna... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T22:27+0300

2024-11-07T22:27+0300

2024-11-07T22:27+0300

dünya

avrupa komisyonu

ursula von der leyen

donald trump

abd seçimleri

telefon görüşmesi

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından başkanlık seçimlerini kazanması sebebiyle Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Ursula von der Leyen, Donald Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının da ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında şu ifadelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1090142451.html

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Sputnik Türkiye

avrupa komisyonu, ursula von der leyen, donald trump, abd seçimleri, telefon görüşmesi