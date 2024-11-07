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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından Donald Trump'ı arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Von der Leyen, Trump ile Ukrayna... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T22:27+0300
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avrupa komisyonu
ursula von der leyen
donald trump
abd seçimleri
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından başkanlık seçimlerini kazanması sebebiyle Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Ursula von der Leyen, Donald Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının da ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında şu ifadelerde bulundu:
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avrupa komisyonu, ursula von der leyen, donald trump, abd seçimleri, telefon görüşmesi
avrupa komisyonu, ursula von der leyen, donald trump, abd seçimleri, telefon görüşmesi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü

22:27 07.11.2024
© Sputnik / Родион Прока / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından Donald Trump'ı arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Von der Leyen, Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının ele alındığını söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından başkanlık seçimlerini kazanması sebebiyle Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Ursula von der Leyen, Donald Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının da ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında şu ifadelerde bulundu:
"Donald Trump ile seçim zaferini kutlamak üzere bugün harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. AB-ABD ilişkilerini güçlendirmeyi ve jeopolitik zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Savunma, Ukrayna, ticaret ve enerji meselelerini ele aldık. Birlikte Atlantik'in her iki yakasında refah ve istikrarı teşvik edebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
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