https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-trump-ile-telefonda-gorustu-1090156196.html
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından Donald Trump'ı arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Von der Leyen, Trump ile Ukrayna... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T22:27+0300
2024-11-07T22:27+0300
2024-11-07T22:27+0300
dünya
avrupa komisyonu
ursula von der leyen
donald trump
abd seçimleri
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/02/1064074919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_309f35705a7652a800bf1c5163c75a75.jpg
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından başkanlık seçimlerini kazanması sebebiyle Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Ursula von der Leyen, Donald Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının da ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1090142451.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/02/1064074919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e455dd3e6d6e3a09d523b1d69435f6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa komisyonu, ursula von der leyen, donald trump, abd seçimleri, telefon görüşmesi
avrupa komisyonu, ursula von der leyen, donald trump, abd seçimleri, telefon görüşmesi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump ile telefonda görüştü
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından Donald Trump'ı arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Von der Leyen, Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının ele alındığını söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından başkanlık seçimlerini kazanması sebebiyle Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Ursula von der Leyen, Donald Trump ile Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji konularının da ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında şu ifadelerde bulundu:
"Donald Trump ile seçim zaferini kutlamak üzere bugün harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. AB-ABD ilişkilerini güçlendirmeyi ve jeopolitik zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Savunma, Ukrayna, ticaret ve enerji meselelerini ele aldık. Birlikte Atlantik'in her iki yakasında refah ve istikrarı teşvik edebiliriz."