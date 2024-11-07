Fatih'teki apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Çakarlı araçların ne zaman geçiş üstünlüğü var? Kimler faydalanabilir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump’ı yasaklamak ve yok etmek istediler ama bu beyaz seçmenleri kızdırdı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimleri sonrası Bitcoin rekor kırdı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya lideri Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fatihteki-apartmanda-cikan-yanginda-mahsur-kalanlar-kurtarildi-1090132218.html
Fatih'teki apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
Fatih'teki apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Fatih’te 3 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:51+0300
2024-11-07T12:51+0300
türkiye
fatih
yangın
itfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090132313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_397243e8084c54ebcf21aca034a1550c.jpg
Fatih'te 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kalırken, alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ekiplerce kurtarılan 5 kişi, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.Basın mensuplarına açıklama yapan bina sakinlerinden Nermin Bilen, içeride kalmaktan çok korktuğunu belirterek, "Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum 'Anne balkonda mangal yakıyorlar.' dedi. Onlar bir gün evi yakacaklar, dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil yatak yanıyormuş. Çok korktum" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/uzmani-sarj-bataryalari-konusunda-uyardi-patlamalarin-sebebini-anlatti-gece-sarja-takili-birakmayin-1090121624.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090132313_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_747b27a3aa11a238dc723bd5d650fc10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih, yangın, itfaiye
fatih, yangın, itfaiye

Fatih'teki apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

12:51 07.11.2024
© AAFatih yangın
Fatih yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
Abone ol
Fatih’te 3 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, apartmanda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Fatih'te 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kalırken, alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ekiplerce kurtarılan 5 kişi, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Basın mensuplarına açıklama yapan bina sakinlerinden Nermin Bilen, içeride kalmaktan çok korktuğunu belirterek, "Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum 'Anne balkonda mangal yakıyorlar.' dedi. Onlar bir gün evi yakacaklar, dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil yatak yanıyormuş. Çok korktum" diye konuştu.
telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
Uzmanı şarj bataryaları konusunda uyardı, patlamaların sebebini anlattı: 'Gece şarja takılı bırakmayın'
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала