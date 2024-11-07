https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/erdogan-avrupa-birliginin-savunma-gayretlerine-turkiyenin-dahil-edilmesi-avrupanin-guvenligi-icin-1090145355.html
Erdoğan: Avrupa Birliği'nin savunma gayretlerine Türkiye’nin dahil edilmesi Avrupa’nın güvenliği için olmazsa olmazdır
Erdoğan: Avrupa Birliği'nin savunma gayretlerine Türkiye’nin dahil edilmesi Avrupa’nın güvenliği için olmazsa olmazdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği konusunda konuştu ve "Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.'AB katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yok'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Macaristan'da. Erdoğan'ın öne çıkan mesajları şunlar:Terör konusunda birlik vurgusuErdoğan: Putin ile görüştümGecen hafta Kazan'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirten Erdoğan, bu görüşmeden önce de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da kabul ettiğini hatırlattı.'Gazze insanlığın ortak utancı'Erdoğan, her iki görüşmede de diplomasiye alan açılması yönündeki mesajlarını bir kez daha taraflara ilettiğini bildirdi ve şunları söyledi:
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Erdoğan: Avrupa Birliği'nin savunma gayretlerine Türkiye’nin dahil edilmesi Avrupa’nın güvenliği için olmazsa olmazdır
17:20 07.11.2024 (güncellendi: 17:32 07.11.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği konusunda konuştu ve "Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.
'AB katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yok'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Macaristan'da. Erdoğan'ın öne çıkan mesajları şunlar:
Türkiye gibi, kıtanın refahı ve önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır. Avrupa Savunma Ajansına ve Avrupa Daimi Yapılandırılmış İşbirliği kapsamındaki projelere katılımımızın gecikmeksizin önünün açılmasını bekliyoruz. Avrupa'yı ve ötesini etkileyen geniş çaplı sorunlara çözüm bulunabilmesi için Türkiye'nin desteği şarttır. Avrupa'da nefret, İslam karşıtlığı ve ırkçılık, sosyal uyumu ve istikrarı zedeliyor. Müslümanlar başta olmak üzere göçmenlere karşı artan ötekileştirme, ırkçılığın yeni bir yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının yalnızca Müslümanları ve göçmenleri değil, toplumun tamamının huzur ve güvenliğini tehdit eden bir temel insan hakları sorunu olduğu artık kabullenilmelidir. Küresel dengelerin yeniden kurulduğu böylesine belirsiz bir dönemde, hemen her alanda yeni ve etkin politikalar geliştirmemiz elzemdir. Daha derin işbirliği tesis etmemizin önündeki siyasi engellerin, ön yargılı birtakım tutumların artık geride bırakılması gerekiyor. Aksi takdirde, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu fikri ve ekonomik dönüşümleri yakalaması mümkün olamayacaktır."
Terör konusunda birlik vurgusu
"PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. DEAŞ, ülkemizin de önemli katkılarıyla Suriye ve Irak'ta toprak hakimiyetini kaybetmiş olsa da küresel ölçekte güvenliği tehdit ediyor. Örgütün odağının kaymaya başladığı Batı Afrika ve Orta Asya'daki yabancı terörist savaşçı hareketliliğinin dikkatle takip edilmesini ve bu alanda işbirliğini önemsiyoruz."
Erdoğan: Putin ile görüştüm
Gecen hafta Kazan'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirten Erdoğan, bu görüşmeden önce de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da kabul ettiğini hatırlattı.
'Gazze insanlığın ortak utancı'
Erdoğan, her iki görüşmede de diplomasiye alan açılması yönündeki mesajlarını bir kez daha taraflara ilettiğini bildirdi ve şunları söyledi:
"Gazze'de bir yıldır süren soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Buna son dönemde Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar da eklenmiştir. Şunu vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ve ikrar ediyor, 50 bine yaklaşan can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e her boyutta baskı yapılması elzemdir. İsrail'in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler."