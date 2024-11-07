https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1090142451.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T16:43+0300

2024-11-07T16:43+0300

2024-11-07T16:43+0300

dünya

avrupa siyasi topluluğu

budapeşte

viktor orban

ursula von der leyen

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090142543_0:89:2048:1242_1920x0_80_0_0_9f3b8a0b95877f612c27a3eb236042cc.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.​​​​​​AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-1090116623.html

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa siyasi topluluğu, budapeşte, viktor orban, ursula von der leyen, recep tayyip erdoğan