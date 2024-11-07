Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

Türkiye
SON DAKİKA | Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Çakarlı araçların ne zaman geçiş üstünlüğü var? Kimler faydalanabilir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump’ı yasaklamak ve yok etmek istediler ama bu beyaz seçmenleri kızdırdı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:37
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MELANKOLİNİN BABASI
En ünlü şarkısındaki krematoryum detayı neydi?
20:36
11 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1090142451.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:43+0300
2024-11-07T16:43+0300
dünya
avrupa siyasi topluluğu
budapeşte
viktor orban
ursula von der leyen
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090142543_0:89:2048:1242_1920x0_80_0_0_9f3b8a0b95877f612c27a3eb236042cc.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.​​​​​​AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-1090116623.html
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090142543_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_ab37d5f1651ddb77aa6b70f31ba59e32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa siyasi topluluğu, budapeşte, viktor orban, ursula von der leyen, recep tayyip erdoğan
avrupa siyasi topluluğu, budapeşte, viktor orban, ursula von der leyen, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

16:43 07.11.2024
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.​​​​​​
AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:
"Daha güçlü bir AB-Türkiye ortaklığı, ortak bölgemize fayda sağlayacaktır. Sınırlar ötesinde barışı, refahı ve güvenliği savunabiliriz. Ve bu, halkımıza fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda bunun üzerinde yakından çalışalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
02:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала