https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1090142451.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:43+0300
2024-11-07T16:43+0300
2024-11-07T16:43+0300
dünya
avrupa siyasi topluluğu
budapeşte
viktor orban
ursula von der leyen
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-1090116623.html
budapeşte
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avrupa siyasi topluluğu, budapeşte, viktor orban, ursula von der leyen, recep tayyip erdoğan
avrupa siyasi topluluğu, budapeşte, viktor orban, ursula von der leyen, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.
AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:
"Daha güçlü bir AB-Türkiye ortaklığı, ortak bölgemize fayda sağlayacaktır. Sınırlar ötesinde barışı, refahı ve güvenliği savunabiliriz. Ve bu, halkımıza fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda bunun üzerinde yakından çalışalım."