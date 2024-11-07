https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/doktorun-cinayet-plani-annesinin-partnerini-sahte-kovid-19-asisiyla-zehirledi-1090123698.html

Doktorun 'cinayet planı': Annesinin partnerini sahte Kovid-19 aşısıyla zehirledi

Doktorun 'cinayet planı': Annesinin partnerini sahte Kovid-19 aşısıyla zehirledi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bir doktor kendisine kalan mirası beğenmeyince, annesinin erkek arkadaşını öldürmeye çalıştı. Kılık değiştiren doktor, annesinin erkek arkadaşının... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T10:46+0300

2024-11-07T10:46+0300

2024-11-07T10:46+0300

yaşam

ingiltere

doktor

sahte

aşı

sağlık

hapis cezası

et yiyen bakteri

ampute

kovid-19

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ca300f9a7509343a048215280f7d28e.jpg

İngiltere'de bir doktor, annesinin erkek arkadaşını, sahte Kovid-19 aşısı ile zehirlemeye çalıştı. 53 yaşındaki Dr. Thomas Kwan, annesinin evini miras almasını engellediğini düşünerek annesinin erkek arkadaşı Patrick O'Hara'ya et yiyen bakteriyle dolu şırıngayı enjekte etti. Annesinin mirasından ona kalan paydan memnun olmayan doktor, evlere ziyarette bulunan bir hemşire kılığına girerek O'Hara'ya Kovid-19 aşısı yapacağını bildirdi ancak şırınganın içinde bulunan şeyin aşı değil et yiyen bakteri olduğu anlaşıldı. Hakim karşısına çıkan doktor, cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Ocak ayından yaşanan olayda, Kovid-19 aşısı olduğunu zanneden O'Hara, aşıdan sonra kendini iyi hissetmediğini söylemiş ancak evine gelen hemşire kılığına girmiş Kwan tarafından bu durumun normal olduğu söylenerek geçiştirilmişti. Giderek artan acıya dayanamayan 72 yaşındaki Patrick O'Hara ambulans çağırdı ve kaldırıldığı hastanede büyük bir problemle karşı karşıya olduğunu fark etti. Birkaç hafta boyunca yoğun bakımda kalan O'Hara'nın nekrotizan fasilitin yayılmasını önlemek için kolunun bir kısmının kesilmesi gerektiği bildirildi.Dava yargıcı, Kwan'ın sağlık görevlilerinin tespit etmesinin zor olacağını düşündüğü bir madde olan iyodometan adlı zehirlerde bulunan maddeyi kullandığını bildirdi. Olay sonrasında açılan soruşturma sonucu doktorun uzun bir süredir annesinin erkek arkadaşını öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Dr. Thomas Kwan, cinayete teşebbüsten 31 hapis cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/japonya-dunyanin-ilk-ahsap-uydusunu-uzaya-firlatti-1090095944.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, doktor, sahte, aşı, sağlık, hapis cezası, et yiyen bakteri, ampute, kovid-19