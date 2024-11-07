https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/devler-liginde-ilginc-an-futbolcu-topu-iline-alinca-hakem-penalti-caldi-1090117736.html
'Devler Ligi'nde ilginç an: Futbolcu topu eline alınca hakem penaltı çaldı
'Devler Ligi'nde ilginç an: Futbolcu topu eline alınca hakem penaltı çaldı
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Aston Vİlla karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken maçın hakeminin çaldığı penaltı sosyal medyada gündem oldu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T07:35+0300
2024-11-07T07:35+0300
2024-11-07T07:37+0300
spor
hakem
penaltı
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
karar
young boys
bayern münih
bayern münih futbol takımı
aston villa
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Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Clubb Brugge ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, maçın hakeminin verdiği iki penaltı kararı sosyal medyayı salladı.Topu eli̇ne aldi, hakem penaltı çaldiAston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in ayağıyla gönderdiği topu Tyrone Mings'in eline alması sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Spiker dahil kimse ne olduğunu anlayamazken, bu karardan sonra Club Brugge penaltı kullandı.Penaltı bi̇r i̇lki̇ yaşattıPenaltı atışında topun başına geçen Hans Vanaken, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys, Bayern Münih ve Bologna maçlarının ardından kalesinde gördüğü ilk gol oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/acun-ilicali-anlastik-demisti-galatasaray-ciddi-bir-samimiyetsizlik-diyerek-yalanladi-1090114716.html
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hakem, penaltı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, karar, young boys, bayern münih, bayern münih futbol takımı, aston villa
'Devler Ligi'nde ilginç an: Futbolcu topu eline alınca hakem penaltı çaldı
07:35 07.11.2024 (güncellendi: 07:37 07.11.2024)
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Aston Vİlla karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken maçın hakeminin çaldığı penaltı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar.
Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Clubb Brugge ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, maçın hakeminin verdiği iki penaltı kararı sosyal medyayı salladı.
Topu eli̇ne aldi, hakem penaltı çaldi
Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in ayağıyla gönderdiği topu Tyrone Mings'in eline alması sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Spiker dahil kimse ne olduğunu anlayamazken, bu karardan sonra Club Brugge penaltı kullandı.
Penaltı bi̇r i̇lki̇ yaşattı
Penaltı atışında topun başına geçen Hans Vanaken, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys, Bayern Münih ve Bologna maçlarının ardından kalesinde gördüğü ilk gol oldu.