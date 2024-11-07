https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/devler-liginde-ilginc-an-futbolcu-topu-iline-alinca-hakem-penalti-caldi-1090117736.html

'Devler Ligi'nde ilginç an: Futbolcu topu eline alınca hakem penaltı çaldı

'Devler Ligi'nde ilginç an: Futbolcu topu eline alınca hakem penaltı çaldı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Aston Vİlla karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken maçın hakeminin çaldığı penaltı sosyal medyada gündem oldu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T07:35+0300

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spor

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şampiyonlar ligi kupası

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bayern münih futbol takımı

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Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Clubb Brugge ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, maçın hakeminin verdiği iki penaltı kararı sosyal medyayı salladı.Topu eli̇ne aldi, hakem penaltı çaldiAston Villa kalecisi Emiliano Martínez'in ayağıyla gönderdiği topu Tyrone Mings'in eline alması sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Spiker dahil kimse ne olduğunu anlayamazken, bu karardan sonra Club Brugge penaltı kullandı.Penaltı bi̇r i̇lki̇ yaşattıPenaltı atışında topun başına geçen Hans Vanaken, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys, Bayern Münih ve Bologna maçlarının ardından kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

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