https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/detaylar-netlesmeye-basladi-milyonlarca-ogrencinin-gozleri-aciklamaya-dondu-2025-kyk-bursu-ne-kadar-1090118340.html
Detaylar netleşmeye başladı, milyonlarca öğrencinin gözleri açıklamaya döndü: 2025 KYK bursu ne kadar olacak?
Detaylar netleşmeye başladı, milyonlarca öğrencinin gözleri açıklamaya döndü: 2025 KYK bursu ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencileri, 2025 KYK burs ve kredi tutarları konusunda heyecanla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl asgari ücret artışı ve enflasyon... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T07:56+0300
2024-11-07T07:56+0300
2024-11-07T07:56+0300
ekonomi
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
öğrenci
öğrenci yurdu
destek
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Burs ve kredi artışları, öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yer tutarken, yeni yılda yapılacak düzenlemeler ve hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor.2025 KYK burs ve kredi tutarı ne kadar olacak?2024 yılında aylık 2 bin TL olan burs ve kredi ödemelerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe çalışmalarına göre yaklaşık %30'luk bir artışla 2 bin 500 - 2 bin 600 TL arasında olacağı öngörülüyor. Bu artış, öğrencilerin maddi desteklerini güçlendirme amacı taşıyor.Muhalefetin talebi 5 bin TL olduMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyla ilgili tartışmalar sürerken, muhalefet partileri KYK burs ve kredilerinin 5 bin TL seviyesine çıkarılması için öneride bulundu. Ancak, bu teklif kabul edilmedi ve mevcut artış oranı çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı.Bakan Osman Aşkın Bak’tan önemli açıklamalarGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi ödemelerindeki artışın sürdüğünü ve bu konuda detaylı çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan, hâlihazırda 630 bin öğrencinin burs, 900 bin öğrencinin ise kredi desteğinden yararlandığını vurguladı. Ayrıca, kredi borçlarının geri ödemesinde endeks ve gecikme faizlerinin kaldırıldığı 3 Kasım 2022 tarihinden bu yana 30 milyar 478 milyon TL’lik borcun silindiğini açıkladı.Öğrenciler daha fazla destek bekliyorMilyonlarca üniversite öğrencisi, artan yaşam maliyetleri karşısında daha yüksek burs ve kredi ödemesi talep ediyor. 2025 yılı için belirlenen artışın, öğrencilerin beklentilerini ne ölçüde karşılayacağı ise merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rehabilitasyon-merkezlerinde-sahte-engelli-raporu-skandali-devletten-odenek-almislar-aileler-sokta-1090117915.html
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Detaylar netleşmeye başladı, milyonlarca öğrencinin gözleri açıklamaya döndü: 2025 KYK bursu ne kadar olacak?
Üniversite öğrencileri, 2025 KYK burs ve kredi tutarları konusunda heyecanla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl asgari ücret artışı ve enflasyon oranlarına göre belirlediği bu ödemelerin 2025 yılında ne kadar olacağına dair detaylar netleşmeye başladı.
Burs ve kredi artışları, öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yer tutarken, yeni yılda yapılacak düzenlemeler ve hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor.
2025 KYK burs ve kredi tutarı ne kadar olacak?
2024 yılında aylık 2 bin TL olan burs ve kredi ödemelerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe çalışmalarına göre yaklaşık %30'luk bir artışla 2 bin 500 - 2 bin 600 TL arasında olacağı öngörülüyor. Bu artış, öğrencilerin maddi desteklerini güçlendirme amacı taşıyor.
Muhalefetin talebi 5 bin TL oldu
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyla ilgili tartışmalar sürerken, muhalefet partileri KYK burs ve kredilerinin 5 bin TL seviyesine çıkarılması için öneride bulundu. Ancak, bu teklif kabul edilmedi ve mevcut artış oranı çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı.
Bakan Osman Aşkın Bak’tan önemli açıklamalar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi ödemelerindeki artışın sürdüğünü ve bu konuda detaylı çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan, hâlihazırda 630 bin öğrencinin burs, 900 bin öğrencinin ise kredi desteğinden yararlandığını vurguladı. Ayrıca, kredi borçlarının geri ödemesinde endeks ve gecikme faizlerinin kaldırıldığı 3 Kasım 2022 tarihinden bu yana 30 milyar 478 milyon TL’lik borcun silindiğini açıkladı.
Öğrenciler daha fazla destek bekliyor
Milyonlarca üniversite öğrencisi, artan yaşam maliyetleri karşısında daha yüksek burs ve kredi ödemesi talep ediyor. 2025 yılı için belirlenen artışın, öğrencilerin beklentilerini ne ölçüde karşılayacağı ise merak konusu.