https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilruba-kayseriliogluna-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-verildi-1087594696.html
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T15:11+0300
2024-09-03T15:11+0300
2024-09-03T15:39+0300
türkiye
dilruba sokak röportajı
dilruba k.
dilruba kayserilioğlu
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İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.Kayserilioğlu hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme genç kadını, halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sosyal-medya-fenomenleri-kivanc-ve-beril-talunun-nitelikli-dolandiriciliktan-195er-yil-hapsi-1087593778.html
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dilruba sokak röportajı, dilruba k., dilruba kayserilioğlu
dilruba sokak röportajı, dilruba k., dilruba kayserilioğlu
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
15:11 03.09.2024 (güncellendi: 15:39 03.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kayserilioğlu’nun 4,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkemeye çıkarılan Kayserilioğlu’na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.
Kayserilioğlu hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme genç kadını, halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını geri bıraktı.