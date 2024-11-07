https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/chp-lideri-ozgur-ozel-ekrem-bey-ile-kardesimden-ileri-bir-diyalogum-var-1090116082.html

CHP lideri Özgür Özel: Ekrem Bey ile kardeşimden ileri bir diyaloğum var

CHP lideri Özgür Özel: Ekrem Bey ile kardeşimden ileri bir diyaloğum var

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu ile kardeşinden ileri bir diyaloğu olduğunu söyleyerek Bir abim olsaydı, herhalde Ekrem Bey'le aramızdaki ilişkiden daha iyi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T01:39+0300

2024-11-07T01:39+0300

2024-11-07T01:39+0300

politika

özgür özel

uğur dündar

dilruba kayserilioğlu

protokol

ekrem imamoğlu

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Gazeteci Uğur Dündar'ın Sözcü TV canlı yayınında sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekili ve delegelerin CHP'de olağanüstü kurultay hazırlığı içinde olmasına yönelik iddialara ilişkin şunları söyledi:'Kendi hırsımın, ihtirasımın Türkiye'ye bir seçim kaybettirmesine izin vermeyeceğim'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tartışması yapmasının partinin yararına olmayacağını vurgulayan Özel, "Ben aday olursam, objektifliğimi kaybeder, kişisel hırslara kapılır, başka adayların önünü keser, Türkiye'ye geleceğini kaybettirebilirim. Kendimi bundan ilk günden menettim. Kendi hırsımın, ihtirasımın Türkiye'ye bir seçim kaybettirmesine izin vermeyeceğim. Bunu, kızım İpek ve hepimizin evlatlarının geleceği için yapıyorum. Adayı tek başıma belirlemeyi doğru bulmam. En doğru mutabakatla aday belirlemek istiyoruz" dedi.'Hatay'ı, süreci yeterince doğru yönetemediğimiz için kaybettik'Soru üzerine 1 yılı tamamladığı CHP Genel Başkanlığı görevini de değerlendiren Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde hata yapmamak için çok titiz davrandıklarını ama buna rağmen doğru adayı belirleme ve Hatay'ın duygularını doğru okuma noktasında eksik kaldıklarını söyledi ve "Hatay'ı, süreci yeterince doğru yönetemediğimiz için kaybettik. Mazereti yok, Hatay'ı kaybetmeyeceksin. O büyük üzüntüm" dedi.İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu'nun fuarda yanına oturmasının yanlış olduğunu aktaran Özel konuyla ilgili şu ifadeleri dile getirdi:Normalleşme adımlarının devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine muhalefetin yumuşamadığını ve hiçbir mitingde sözlerini sakınmadıklarını belirten Özel normalleşme çizgilerinin devam edeceğini söyledi.'Belediye meclisi içinden seçmek yerine onlara 'Sizin de hepiniz teröristsiniz' diyor'Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine görevlendirme yapılması sorulan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:'2011'de CHP'nin de bugünkü DEM'in de MHP'nin de milletvekilleri tutukluydu'Özel, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Hangi parti olduğuna bakmayız. 2011'de CHP'nin de bugünkü DEM'in de MHP'nin de milletvekilleri tutukluydu. Ayırmadan üçüne bir gidiyorduk, rapor yazıyorduk. Demokrasi karşıtı hukuksuz bir iş varsa, bunda parti ayrımı olmaz. Mardin'i ziyaret ettim ve 'Mardin'in şehri emininin kim olduğuna Tayyip Bey değil, Mardinliler karar verir.' Bu konudaki tavrımız son derece net. Bu işi kriminalize etmeye çalışanlar var. 'Yok efendim DEM'in otobüsüne çıktı', otobüs sivil bir otobüs. 'Yok efendim Tuncer Bakırhan'la beraber miting yaptı.' Tuncer Bakırhan, ben gitmeden önce aynı otobüs üzerinde konuşmuş, inmiş. Ben Ahmet Türk'le birlikte çıktım, yanımda Tuncer Bakırhan yok" dedi.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" sözleri sorulan Özel şunları söyledi:Cumhur İttifakı partileri arasında bir çatlak olup olmadığı sorulan Özel, "Ben o işe mezun değilim, çatlak vardır, yoktur. Zaten artık ağzından baklayı çıkardı Sayın Bahçeli. Diyor ki, 'Abdullah Öcalan gelsin, bu kürsüden konuşsun ve örgüt silah bıraksın, kendi de umut hakkından yararlansın.' Bir kere o kısmında hukuki bir sorun var. Umut hakkından yararlanmadan çıkıp oraya gelemez, bir affa uğraması lazım. En olmayacak lafı, en başta söylemek, samimi ve sonuç alıcı bir süreç tarif etmekten çok uzak" diye konuştu.'En büyük garantör TBMM'dir, milletin ta kendisidir'Özel, parti olarak konuya yönelik şartlar sunduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/chp-lideri-ozgur-ozel-ile-dilruba-kayserilioglu-arasinda-protokol-krizi-1090115406.html

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özgür özel, uğur dündar, dilruba kayserilioğlu, protokol, ekrem imamoğlu, asgari ücret